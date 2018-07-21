Гран-прі Одеського кінофестиваля отримав фільм білоруської режисерки

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Гран-прі IX-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримав фільм "Кришталь" білоруської режисерки Дар'ї Жук. Про це повідомляє УНІАН.

Режисерка отримала статуетку "Золотий Дюк" та премію у 10 тисяч євро.

"Кришталь" - комедія положень, в якій кілька поколінь зіткнулися одне з одним. Молода рейверка Веля, яка мріє про еміграцію до США, вимушено переїздить до невеликого заводського містечка і перевертає його життя догори дриґом.

У міжнародній конкурсній програмі спеціальний приз журі отримав трилер "Поророка" румунського режисера Костянтина Попеску.

Приз за кращу режисуру отримав грецький режисер Бабіс Макрідіс, який зняв фільм "Жалість". Він отримав премію в розмірі 2 тисяч євро.

"Жалість" - сатирична комедія з елементами чорного гумору, що розповідає історію 40-річного чоловіка, який живе з сином і доглядає за дружиною, яка перебуває в комі.

У номінації "кращий європейський документальний фільм" перемогла кінострічка української режисерки Аліси Коваленко "Домашні ігри".

У фільмі розповідається історія 20-річної киянки Аліни, яка отримує шанс вирватися з бідності завдяки футболу. Вона має почати грати за збірну України, але життя кидає їй виклик: вмирає її мати, залишаючи двох дітей.

IX Одеський міжнародний кінофестиваль проходив з 13 по 21 липня.