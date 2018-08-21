Трамп розказав про свої страхи через розслідування впливу Росії на вибори

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Президент США Дональд Трамп боїться, що його звинуватять в наданні неправдивих свідчень, якщо він виступить під присягою в розслідуванні щодо можливої ролі Росії в його перемозі на виборах 2016 року.

В інтерв'ю інформаційному агентству Reuters Трамп висловив занепокоєння через те, що будь-яку заяву, яку він зробить перед слідчими, зможуть порівняти зі свідченнями інших, таких як колишній глава ФБР Джеймс Комі, і що будь-які розбіжності зможуть використати проти нього.

Він повторював попередні побоювання свого адвоката Руді Джуліані, який сказав, що Трампа можуть "підловити на неправдивих свідченнях" під час розслідування, яке веде спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер.

"Так що, якщо я щось кажу, і він (Комі) щось каже, і це буде моє слово проти його, а він - найкращий друг Мюллера, то Мюллер міг би сказати: "Ну, я вірю Комі". І, навіть якщо я кажу правду, це зробить мене брехуном. Це недобре", - сказав президент.

Трамп зазначив, що він міг би, якби захотів, втрутитися у розслідування, але він вирішив не робити цього зараз.

Він також назвав розслідування "полюванням на відьом".

В неділю в інтерв'ю NBC Джуліані запитали, чи зволікає команда Трампа щодо можливих свідчень у відповідь на запит Мюллера.

"Я не збираюся спішити з тим, щоб він давав свідчення, адже його можуть підловити на неправдивих свідченнях", - сказав Джуліані.

"Коли ви кажете мені, що він повинен свідчити, тому що він буде говорити правду і не повинен турбуватися, це дуже нерозумно, бо це варіант чиєїсь правди, а не правда", - додав юрист.

Ведучий NBC Чак Тодд відповів: "Правда і є правда".

Але Джуліані заперечив: "Правда - це неправда".

Цей коментар викликав багато насмішок в соцмережах.

Спеціальний радник Мюллер розслідує, чи змовилася команда президента Трампа з Росією, щоб вплинути на результат президентських виборів.

У 2016 році американські спецслужби дійшли висновку, що Росія вдалася до централізованої кампанії з кібер-атак та фейкових новин у соціальних мережах, щоб не дозволити кандидату від демократів Гілларі Клінтон перемогти.

32 людям пред'явили обвинувачення, в тому числі чотирьом членам виборчої кампанії Трампа та 25 росіянам.

Росія рішуче спростовує звинувачення щодо втручання у американські вибори 2016 року, коли Трамп обійшов свого конкурента Клінтон.

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