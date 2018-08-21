В Одесі поліція затримала чоловіка, у якого відклеїлася борода: ким він виявився?
В Одесі поліція затримала чоловіка. Підозрюють, що він - кілер злочинного угрупування, що прибув для виконання чергового завдання.
Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
Чоловіка помітили під час пішого патрулювання Київського району Одеси.
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Увагу привернув незвичний вигляд перехожого, у якого "чомусь" відклеїлася борода.
Під час огляду у нього вилучили пістолет Макарова з патронами.
Згодом поліція встановила, що чоловік прибув з Придністров'я та входить до злочинного угруповання, лідер якого, "Олег Ренійський", за скоєння тяжких злочинів в Україні перебуває в міждержавному розшуку і переховується на території Румунії.
"Затримавши цього штатного іноземного кілера, який прибув до Одеси за наказом "Олега Ренійського", працівники поліції врятували життя місцевому підприємцю. Кілеру обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою", - написав пан Аброськін.
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