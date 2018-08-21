В Одесі поліція затримала чоловіка, у якого відклеїлася борода: ким він виявився?

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В Одесі поліція затримала чоловіка. Підозрюють, що він - кілер злочинного угрупування, що прибув для виконання чергового завдання.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Чоловіка помітили під час пішого патрулювання Київського району Одеси.

Увагу привернув незвичний вигляд перехожого, у якого "чомусь" відклеїлася борода.

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Під час огляду у нього вилучили пістолет Макарова з патронами.

Згодом поліція встановила, що чоловік прибув з Придністров'я та входить до злочинного угруповання, лідер якого, "Олег Ренійський", за скоєння тяжких злочинів в Україні перебуває в міждержавному розшуку і переховується на території Румунії.

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"Затримавши цього штатного іноземного кілера, який прибув до Одеси за наказом "Олега Ренійського", працівники поліції врятували життя місцевому підприємцю. Кілеру обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою", - написав пан Аброськін.

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