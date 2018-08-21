Дружину харківського стрільця вбили перед його нападом на мерію - ЗМІ

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У Харкові знайшли тіло дружини чоловіка, який влаштував стрілянину біля мерії в ніч на 20 серпня, вбивши поліцейського та важко поранивши охоронця.

Про це повідомляють одразу декілька ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, в тому числі місцеві медіа та агентство УНІАН.

Тіло жінки знайшли ввечері 20 серпня в приватному будинку, де мешкало подружжя.

Всю ніч там працювали слідчі.

Жінка загинула орієнтовно 19 серпня близько 22.00, за кілька годин до того, як її чоловік влаштував стрілянину в будівлі Харківської міської ради.

Причина смерті - множинні вогнепальні поранення в руки, шию та обличчя.

У будинку правоохоронці також виявили предмети, схожі на пістолет і гвинтівку. Усі вилучені предмети направлені на експертизу.

Слідство підозрює у вбивстві чоловіка загиблої, який одразу після скоєння цього злочину вирушив у центр Харкова, де відкрив стрілянину біля будівлі мерії.

Що відомо про стрілянину в Харкові

Інцидент, внаслідок якого загинув поліцейський та був важко поранений охоронець Харківської мерії, стався близько 00:37 в ніч на понеділок.

Поліцейський - 29-річний інспектор патрульної поліції Дмитро Кірієнко - отримав два поранення, в тому числі в груди. В результаті, не приходячи до тями, патрульний помер у швидкій.

Поранений охоронець досі в тяжкому стані, йому зробили операцію.

Нападник загинув після того, як поліція відкрила вогонь у відповідь.

Перш ніж потрапити в мерію, чоловік стріляв по будівлі. Крім того, він обстріляв автомобіль Skoda, що саме проїжджав повз.

На місці інциденту знайшли 26 гільз.

А потім, поранивши одного охоронця, спробував знайти інших двох охоронців, що перебували в будівлі.

Попередні результати експертизи виявили, що він, ймовірно, був напідпитку або під дією наркотичних речовин.

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