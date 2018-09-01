Лялька лондонського мера у купальнику пролетіла над містом

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Гігантська надувна лялька, що зображує мера Лондона Садіка Хана у жовтому бікіні, пролетіла над британською столицею.

Аби створити дев'ятиметрову ляльку, учасники акції зібрали 58 182 фунтів. Запустили її з Парламентської площі Лондона.

Раніше мер заявив, якщо люди хочуть бачити його у бікіні, то вони вільні це робити. Садік Хан також говорив, що не вважає, що купальник йому личить.

Анти-Ханівську кампанію зі збору грошей на повітряний шар розпочали після аналогічної, присвяченої Дональдові Трампу. Під час візиту американського президента до Лондона у липні протестувальники запустили у небо ляльку, яка зображувала Трампа-немовля.

Гігантська надувна лялька - це натяк на рекламний плакат «Чи готове ваше тіло до пляжу?», який не сподобався Садіку Хану у 2016 році. На ньому була зображена дівчина у жовтому бікіні. Дозволи на проведення акції дали мерія Лондона та поліція.

Копирайт изображения DAVID MIRZOEFF/PA WIRE

На сторінці зі збору коштів на ляльку активісти заявили: «Надувній ляльці Дональда Трампа дозволили пролетіти над Лондоном під час його візиту до Великої Британії. Запустімо надувного Хана і перевіримо, чи свобода слова доступна всім».

«За часи керівництва Садіка Хана злочинність зросла до космічного рівня. Люди в Лондоні не відчувають себе у безпеці. Хана геть», - написано на сторінці.

Активісти заявили, що гроші, які залишилися після проведення акції, вони витратять, аби відправити ляльку у тур Великою Британією.

«Якщо люди хочуть провести суботу, дивлячись на мене в бікіні, вони вільні це робити», - заявив мер Лондона.

«Хоча я справді не впевнений, чи мені личить жовтий колір».