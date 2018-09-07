Екс-радника Трампа Пападопулоса посадили через російську справу

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Колишнього радника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса взяли під варту на 14 днів за брехню ФБР під час розслідування втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

31-річний Пападопулос заявив суду у Вашингтоні, що він був "патріотичним американцем", який помилився, збрехавши.

Пападопулос став першим, проти кого висунув звинувачення спецпрокурор Роберт Мюллер, що розслідує імовірні зв'язки між Росією та передвиборчим штабом Дональда Трампа.

У січні 2017 року, коли його допитувало ФБР, він казав, що зустрічався з двома людьми, пов'язаними з Росією перед тим, як приєднатися до штабу Трампа.

В жовтні 2017 року було опубліковано судові документи, згідно із якими, Пападопулос зізнався, що брехав федеральним дізнавачам про час свої зустрічі з імовірними посередниками, що працювали в інтересах Росії.

Пападопулос визнав, що ці переговори відбулися у час, коли він вже працював на Трампа, а не раніше.

За його словами, йому сказали, що росіяни мали "компромат" на суперницю Трампа від демократів Гілларі Клінтон.

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