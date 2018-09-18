ЄСПЛ: Уряд України має утриматися від доступу до телефону журналістки Седлецької

Копирайт изображения Natalie Sedletska / Facebook

18 вересня Європейський суд з прав людини зобов'язав українську владу утриматися від доступу до будь-яких даних з телефону журналістки Наталії Седлецької.

Оскільки Україна є підписантом Конвенції з захисту прав людини, рішення суду є обов'язковим для виконання.

Про вирок ЄСПЛ у своєму Facebook повідомила сама Наталія Седлецька.

"Європейський суд з прав людини зобов'язав українську владу утриматися від доступу до будь-яких даних з мого телефону", - написала журналістка.

"Це - запобіжний захід, винесений судом згідно так званого Правила 39. Воно застосовується у виняткових випадках - коли існує реальна загроза порушення прав людини, та непоправних наслідків, які це може спричинити. Безпрецедентне рішення, яке нам вдалось отримати на захист української журналістики та свободи слова", - додала Седлецька.

В документі сказано, що заборона на доступ до даних з телефону журналістки є тимчасовою і діє протягом місяця - до 18 жовтня 2018 року.

До цього часу захист Седлецької повинен підготувати та направити до ЄСПЛ повну скаргу, яку суд розглядатиме в пріоритетному порядку, йдеться в рішенні.

Навіщо ГПУ знадобився доступ до телефону Седлецької

Про те, що Печерський райсуд міста Києва надав Генеральній прокуратурі доступ до телефонних контактів Седлецької за період з 19 липня 2016 року до 16 листопада 2017 року, українські ЗМІ повідомили на початку місяця.

Згодом цю інформацію підтвердив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, необхідність отримати доступ до телефону журналістки зумовлена тим, що вона відмовилася надавати інформацію у справі про ймовірне розголошення державної таємниці і даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником.

Луценко також додав, що слухати розмови Седлецької ГПУ не буде - слідчих цікавлять лише дата, час та геолокація контактів.

Сама ж Седлецька стверджує, що ГПУ намагається дістати доступ до її джерел інформації.

Раніше 18 вересня було винесено ще один судовий вирок щодо справи Наталії Седлецької: Апеляційний суд Києва частково задовольнив позов журналістки і скасував рішення Печерського суду про надання доступу до широкого масиву даних за 1,5 роки з її мобільного телефону.

Натомість суд постановив винести нову ухвалу, якою обмежив перелік даних, які слідчий може отримати з мобільного Седлецької.

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