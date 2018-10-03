Чи може м'ясо спричиняти рак грудей?

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Регулярне вживання таких продуктів, як бекон та сосиски може підвищити ризик захворіти на рак грудей, показують дослідження.

Огляд досліджень показав, що жінки, які вживали багато м'яса, яке було оброблено технологічним шляхом, мали на 9% більше ризику захворіти на рак, ніж ті, хто їв мало такого м'яса.

Дослідження спирається на попередні висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я, згідно з яким перероблене м'ясо викликає рак.

Втім, експерти радять обережно ставитись до висновків і пояснюють, що реальний ризик захворіти "дуже малий".

В чому ризик?

У Великій Британії зі ста жінок кожна сьома захворіє на рак грудей в певний момент життя.

Це означає, що збільшення ризику в цій групі на 9% призведе до приблизно шести додаткових випадків раку серед кожних 1000 жінок.

За оцінками Cancer Research UK близько 23% випадкам раку молочної залози можна запобігти.

Там заявляють, що близько 8% випадків захворювань спричинені надмірною вагою та ожирінням, а ще 8% - алкоголем.

Втім, автори цього дослідження, яке опублікували в International Journal of Cancer, кажуть, що зв'язок, який вони виявили, стосується лише обробленого м'яса, а не червоного.

ВООЗ зараховує готові вироби з м'яса до канцерогенних продуктів в першу чергу через те, що його вживання пов'язують з підвищеним ризиком розвитку раку кишківника. В той самий час червоне м'ясо ВООЗ називає "ймовірно канцерогенним".

Що таке оброблене м'ясо?

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Оброблене м'ясо - це м'ясо, яке модифікували, щоб або подовжити його термін придатності, або змінити смак. Найчастіше його коптять, консервують, додають сіль або консерванти.

До таких продуктів належать бекон, ковбаси, хот-доги, салямі, солонина, в'ялена яловичина та шинка.

Існують різні теорії, чому саме вони можуть спровокувати рак. Серед інших - думка про те, що сіль для консервування взаємодіє з білком у м'ясі та робить його канцерогенним.

Чи можна довіряти дослідженням?

Останнє дослідження спирається на дані про понад мільйон жінок. Воно вказує на зв'язок між споживанням м'яса та ризиком раку молочної залози, але незрозуміло, чи дійсно захворювання викликає їжа.

Та є й інші підводні камені, на які варто звернути увагу.

У 15 дослідженнях, на які спираються науковці, вказаний різний найвищий рівень споживання м'яса.

Наприклад, в одному з британських досліджень високим рівнем споживання вважали 9 грамів на добу - а це дорівнює всього лиш двом-трьом тонким шматочкам бекону на тиждень. В інших дослідженнях - за високий рівень брали інші показники.

Більшість досліджень, які використали у цьому аналізі, базуються на спостереженнях самих людей про те, що і як вони їли, і не доводять напряму зв'язку між причинами (вживання м'ясних продуктів) та наслідками(рак грудей).

Дослідники фіксували, що саме люди їли, а потім слідкували за перебігом їхнього життя, аби побачити в кого з них розвинеться рак грудей.

Але проблема полягає в тому, що люди, які їдять більш-менш оброблене м'ясо, можуть також мати інші звички, які пояснюють, чому вони належать до групи ризику.

Чи треба нам відмовитися від обробленого м'яса?

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Доктор Маріам Фарвід з американської Harvard TH Chan School of Public Health радить зменшити обсяг обробленого м'яса у раціоні, проте не виключати його зовсім.

Наразі NHS радить їсти не більше 70 грамів червоного та обробленого м'яса на день.

Доктор Кунле натомість заявив, що сумнівається, чи варто людям знижувати споживання червоного та обробленого м'яса за результатами цього дослідження.

Він зазначив, що реальний ризик, пов'язаний з переробленим м'ясом, дуже маленький для кожної конкретної особи, і більше відчувається на рівні всього населення.

Проте він зазначив, що результати дослідження слід врахувати, аби з'ясувати, чи можна зменшити можливий зв'язок між м'ясом та раком, якщо застосувати нові методи виробництва харчових продуктів.

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