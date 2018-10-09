Володимир Балух припиняє голодування напередодні етапу

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Кримський активіст Володимир Балух, якого у Росії звинувачують у зберігання боєприпасів, оголосив про припинення голодування.

Звернення активіст передав особисто Архієпископу Сімферопольському та Кримському УПЦ КП Клименту, який є його захисником у справі.

Його також виклали на сторінці соцмережі "Кримської правозахисної групи".

"Використавши останній шанс віднайти в каральній системі окупанта бодай шпарину, де б жевріли паростки здорового глузду або натяку на честь, я вирішив припинити режим голодування", - заявляє Володимир Балух.

Керівник кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Володимир Балух припиняє голодування перед етапуванням, проте після того, як потрапить до колонії - планує відновити протест.

"Намагатимусь зберегти себе в цьому оксюмороні, але, в жодному разі не робитиму це за будь-яку ціну. (...) Саме тому я не дозволю собі вживати їжу з рук окупанта і вдягнути його тюремну робу", - йдеться у заяві.

Він також попросив "в разі фізичної або психічної смерті не залишати своє тіло на окупованій території".

3 жовтня Верховний суд Криму змінив вирок Балуху з п'яти років колонії загального режиму до чотирьох років і 11 місяців. Його визнали винним за сукупністю двох справ: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ізолятора.

Захисники Балуха невдоволені тим, що засідання суду відбувалося без самого Володимира Балуха попри те, що він на той час перебував у СІЗО Сімферополя.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе розповіла Архієпископу Клименту, що планує подавати документи на дострокове звільнення Балуха.

Ольга Скрипник із "Кримської правозахисної групи" пояснила, що згідно із правилами етапування документи мають надійти до СІЗО протягом 10 днів після апеляційного рішення, яке оголосили 3 жовтня. Після цього Балуха почнуть готувати до етапу. Захисники очікують, що це станеться наступного тижня.

Пані Скрипник розповіла, що згідно із російськими нормами, Балух має відсидіти термін у Криму, проте правозахисники не виключають, що його можуть відправити далі.

Справа Балуха

Копирайт изображения FACEBOO/ВОЛОДИМИР БАЛУХ Image caption Володимир Балух до арешту

Володимир Балух - кримський фермер і активіст, який свого часу балотувався до Верховної Ради Криму від Конгресу українських націоналістів.

Після анексії Криму пан Балух відмовився від автоматичного переходу до громадянства Росії, а на даху свого будинку, за повідомленнями ЗМІ, тримав піднятим український прапор. Саме з цією обставиною проукраїнські активісти пов'язують його проблеми з правоохоронними органами.

У російської влади - інша версія подій. У грудні 2016 року під час обшуку в будинку пана Балуха вилучили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав його винним у зберіганні боєприпасів і засудив до трьох з половиною років позбавлення волі в колонії-поселенні та штрафу в 10 тисяч рублів.

5 липня 2018 року Володимира Балуха в анексованому Криму засудили до другого терміну.

Другу справу проти українця порушили через заяви начальника ізолятора в селищі Роздольне, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це працівник ізолятора напав на нього.

14 березня цього року Володимир Балух оголосив голодування - "як прояв свого особистого презирства до окупаційного режиму".

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