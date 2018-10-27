Копирайт изображения REUTERS Image caption Міністр закордонних справ Саудівської Аравії визнав, що деякі люди перевищили свої повноваження

Підозрюваних у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі судитимуть в Саудівській Аравії, заявив міністр закордонних справ країни.

На конференції в Бахрейні Адель аль-Джубейр звинуватив західні ЗМІ в "істерії" щодо висвітлення справи.

Напередодні Туреччина заявила, що прагне екстрадиції 18 саудівських підданих, яких влада вважає причетними до вбивства.

Журналіста вбили у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі три тижні тому.

"Щодо екстрадиції, ці особи - піддані Саудівської Аравії. Їх затримали в Саудівській Аравії, розслідування проходить в Саудівській Аравії, і їх судитимуть у Саудівській Аравії", - заявив глава МЗС країни на конференції з питань безпеки в Бахрейні.

Наскільки відомо, Туреччина та Саудівська Аравія не мають договору про екстрадицію.

Яка реакція США?

Міністр оборони США Джим Меттіс заявив, що смерть Хашоггі у дипломатичній установі "має хвилювати нас усіх".

Він зазначив, що США "не толерують таких безжальних дій, вчинених для того, щоб змусити журналіста Хашоггі замовкнути за допомогою насильства".

"Недотримання міжнародних норм та верховенства права будь-якою країною підриває стабільність у регіоні в часи, коли це потрібно найбільше", - зауважив пан Меттіс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі

Наречена Хашоггі розповіла, що відмовилася від запрошення в Білий дім від президента США Дональда Трампа, звинувативши його у нещирості щодо розслідування вбивства.

Хатіче Ченгіз сказала турецькому телеканалу, що вважає, нібито метою запрошення було вплинути на громадську думку у США.

Президент Трамп заявив, що незадоволений поясненнями Саудівської Аравії. Втім, він відкинув можливість запровадження санкцій.

Трамп також наголосив на важливості зв'язків між Саудівською Аравією та США.

Президент США також заявляв, що спадковий принц Мухаммед ібн Салман, "можливо", не знав про вбивство.

Версія Саудівської Аравії

Саудівська Аравія спочатку стверджувала, що журналіст залишив будівлю консульства, але зараз генпрокурор країни каже, що це було "навмисне вбивство".

Ер-Ріяд називає інцидент "несанкціонованою операцією" і заперечує причетність членів королівської родини.

Хашоггі був відомим критиком спадкового принца, який де-факто є правителем країни.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Саудівська влада визнає факт убивства, але відкидає причетність королівської родини.

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