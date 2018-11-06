Луценко подає у відставку: чому?

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Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що подає у відставку.

Про це він заявив у парламенті, доповідаючи про хід розслідування справи активістки Катерини Гандзюк.

"Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється. Я сьогодні подаю заяву про відставку", - заявив Луценко.

За його словами, президент та парламент мають розглянути цю заяву до кінця тижня.

Обурення Луценка викликала критика громадських активістів, яка виникла після того, як у неділю Катерина Гандзюк померла в лікарні через три місяці після того, як її облили кислотою.

Замовників слідство так і не назвало.

"Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк в лікарні робилося і буде робитися. Але двовладдя в країні, коли правову систему знищують бездоказово навіть за розкриті злочини, я собі допустити не можу", - заявив він.

"Вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність", - додав він.

Витік інформації

Найбільше Юрій Луценко обурився тим, що у понеділок стався "витік інформації" по одному з тих, кого слідство вважало причетним до замовлення злочину.

Зокрема, організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook оприлюднили заяву, згідно із якою посередником між виконавцями злочину та замовником є Ігор Павловський на прізвисько "Собака" - помічник депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

"Вчора в ході піару на крові, який розгорнула частина тих, хто хоче всіляко спаплюжити владу, а не допомогти результату слідства, одна з версій слідства витекла в ЗМІ", - заявив генпрокурор.

"Вчорашній витік інформації підірвав успішність діяльності слідства", - додав Луценко.

Загалом, за словами генпрокурора, слідство має підозри щодо 12 осіб, які можуть бути ймовірними замовниками злочину. Декого з них називала слідству сама Гандзюк.

Справа Гандзюк

Луценко також підкреслив, що імена всіх виконавців встановили оперативно.

Йдеться про п'ятьох підозрюваних. Серед них - організатор, співучасники, виконавець і водій.

Правоохоронці зазначають, що всі вони - колишні українські військові, які воювали на Донбасі.

Двоє - Сергій Торбін та Микита Грабчук - зараз перебувають під вартою. Решта - під домашнім арештом "завдяки співпраці зі слідством".

За словами Луценка, їхня провина "майже доведена".

До кінця року їхню справу мають передати до суду.

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