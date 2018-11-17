У Франції активісти блокують дороги через ціни на бензин: є постраждалі, одна людина померла

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17 листопада по всій Франції проходять протести автомобілістів, незадоволених підвищенням цін на бензин.

Загалом в акціях у двох тисячах локацій беруть участь понад 120 тисяч людей. Вони серед іншого звинувачують президента Емманюеля Макрона в тому, що він забув про "маленьких людей".

Сам пан Макрон цього тижня визнав, що йому "не вдалося примирити французький народ і його лідерів".

Попри це він звинуватив своїх політичних опонентів в тому, що вони підігрівають протестні настрої, аби заблокувати виконання його програми реформ.

Французька влада вже попередила протестувальників, що не збирається забороняти акції, але водночас не дозволить блокувати французькі автошляхи.

Повідомляється, що під час блокування дороги в регіоні Савойя, один з водіїв, який віз свою доньку до лікарні, запанікував через перекритий шлях і в'їхав у демонстрантів. Одна жінка отримала серйозні травми, від яких згодом померла.

Інформацію про смерть жінки підтвердив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер. Він також додав, що протести, які комусь коштують життя, - це "провал" і закликав мітингувальників проявляти стриманість.

"Ми дуже занепокоєні. Дуже важливо мінімізувати ризики", - заявив пан міністр.

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В інших регіонах Франції теж не обійшлося без постраждалих. Найчастіше люди отримують травми, коли розгнівані водії намагаються проїхати через натовп протестувальників.

Зокрема, ЗМІ повідомляють про випадки, коли автомобілі в'їжджають в мітингувальників або проїжджають по їхніх стопах.

В окремих випадках поліція застосовує сльозогінний газ, аби розігнати протестувальників.

Чому водії протестують?

Ціни на дизпаливо, яке найчастіше використовується французькими автомобілістами, протягом останнього року зросли на 23% і наразі складають 1,71 долара за літр. Востаннє настільки високу ціну на французьких заправках можна було побачити ще на початку 2000-х років.

При цьому уряд ввів додаткові податки на пальне - 7,6 цента з кожного літра дизпалива і 3,9 цента з літра бензину.

З нового року також передбачається ще більше зростання - 6,5 цента з дизпалива і 2,9 цента з бензину.

Це рішення ухвалили з екологічних мотивів.

Проте у французькому суспільстві воно, судячи з усього, не знайшло широкої підтримки.

Згідно з опитуваннями, близько 70% французів хотіли б, аби ці податки скасували. Протести, за оцінками, підтримує в тому числі близько половини французів, що на президентських вибораз голосували за Емманюеля Макрона.

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