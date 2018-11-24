У Почаївській лаврі кажуть, що влада "комуністичними методами" перетворює її на музей

Копирайт изображения УНІАН Image caption Свято-Успенська Почаївська лавра знаходиться у Почаєві, що на Тернопільщині, та перебуває у користуванні УПЦ МП

Українська влада використовує методи більшовиків та хоче перетворити Свято-Успенську Почаївську лавру на музей, йдеться у заяві "братії" монастиря, опублікованій на його сайті. У лаврі проводить свої служби Українська православна церква Московського патріархату.

"Змушені констатувати, що в даний час українська влада використовує комуністичні методи боротьби з православною церквою", - відзначають представники лаври.

Зокрема вони звинуватили "підконтрольні" українській владі медіа у тому, що вони створюють імідж УПЦ МП як "посібників контрреволюції", а міська рада Почаєва відмовляється передавати лаврі землю для нових корпусів.

Рішення ж Мін'юсту, яким той скасував державну реєстрацію права УПЦ МП на користування кількома спорудами Почаївської лаври, у монастирі назвали третьою з 2000 року спробою "перетворити святиню на музей".

"Вважаємо, що аналогічної мети прагнуть досягти і органи прокуратури, які за короткий проміжок часу порушили кілька безпідставних кримінальних справ", - додають у Почаївській лаврі.

Там нарікають, що рішенням Мін'юсту стосується права на користування Успенським собором, Троїцьким собором, монастирськими келіями, дзвіницею, архієрейським будинком та брамою, де проживають 250 монахів і послушників.

І далі користуватимуться

Копирайт изображения Олександр Бахов / УПЦ МП Image caption Головний юрист УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов

Голова Юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов заявив, що недавнє рішення Міністерства юстиції не скасовує договір 2003 року, за яким УПЦ МП використовує споруди Почаївської лаври.

"Право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обовязковій державній реєстрації. Тому скасування такої державної реєстрації не позбавляє чоловічий монастир УПЦ права на користування спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври", - написав Олександр Бахов у Facebook.

"Почаївська лавра й надалі знаходиться у законному та правомірному користуванні братії чоловічого монастиря Української Православної Церкви!... Прохання до усіх зацікавлених осіб, не розпалювати релігійної ворожнечі, та утриматись від протиправних дій відносно віруючих та братії монастиря", - наголосив керівник юридичного відділу УПЦ МП.

Рішення Мін'юсту

Рішення про державну реєстрацію права УПЦ МП на користування кількома спорудами Почаївської лаври Міністерство юстиції скасувало напередодні.

Там пояснили, що пішли на такий крок на підставі скарги Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

За словами заступниці міністра юстиції Олени Сукманової, комісія дійшла висновку, що реєстратор свого часу зареєстрував право користування УПЦ МП лаврою з порушеннями законів.

Рішення про державну реєстрацію скасували, а державному реєстратору, який його здійснив, заблокували доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомила пані Сукманова.

Скарги і розслідування

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6 листопада до Мін'юсту, управління СБУ в Тернопільській області та прокуратури звернулися депутати Тернопільської облради з проханням надати оцінку факту незаконної реєстрації права користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври.

Раніше реєстратор КП "Струсівське" зареєстрував право на користування комплексом споруд Лаври в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за релігійною організацією "Почаївська Свято-Успенська лавра".

Таким чином УПЦ МП отримало в оренду до 2052 року шість споруд Почаївської лаври: Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус.

16 листопада на Тернопільщині поліція почала розслідування за фактом можливих зловживань під час передачі нерухомості Почаївської лаври в користування УПЦ МП.

У Міністерстві культури раніше зазначали, що Києво-Печерська та Свято-Успенська Почаївська лаври є власністю держави Україна. Їх передали в оренду УПЦ МП на 50 років.

Однак, якщо виявиться, що під час передачі в оренди допущено порушення, держава може переглянути договір, зазначали в Мінкульті.