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Президент Петро Порошенко задекларував 556,7 млн гривень дивідендів від компанії Rothschild Trust.

Повідомлення про це розміщене в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Компанія Rothschild Trust отримала в траст долю Порошенка в кондитерській корпорації Roshen.

Rothschild Trust прийняв рішення перерахувати дивіденди Порошенку вперше за три роки, повідомили в прес-службі Адміністрації президента.

"Це рішення було прийнято відповідно до трастового договору, укладеного у 2016 році, який позбавив Порошенка будь-якого права на участь в управлінні Roshen", - повідомили в прес-службі.

З отриманих дивідендів буде сплачено майже 60 млн грн податків, із них військовий збір становитиме близько 8 млн грн, повідомили в прес-службі.

У прес-службі нагадали, що Петро Порошенко передав Roshen у довірчу власність Rothschild після того, як компанія не змогла знайти покупця.

Раніше цього року президент задекларував 198 млн гривень - здебільшого проценти, отримані в "Міжнародному інвестиційному банку", а також дивіденди від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал".

Загалом за 2018 рік президент задекларував понад 755 млн гривень.

Це у 46 разів менше, ніж минулого року - тоді президент задекларував 16,3 млн прибутку.

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