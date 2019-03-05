Знімав протести - сів на п’ять років: в Єгипті звільнили відомого фотожурналіста

Копирайт изображения Getty Images Image caption Махмуда Абу Зіда арештували під час протестів 2013 року, які він висвітлював як фотокореспондент

Єгипетськкий фотожурналіст Махмуд Абу Зід, широко відомий під псевдонімом Шавкан, вийшов на свободу після п'яти років в'язниці.

Його арештували у 2013 році, коли він висвітлював протести прихильників екс-президента Єгипту Мухаммеда Мурсі в Каїрі як фотокореспондент британського агентства Demotix.

Судовий вирок у справі Махмуда Абу Зіда - як і багатьох інших учасників тих подій - винесли лише минулого року. Але оскільки він фактично перебував за ґратами з 2013 року, п'ять років його терміну наразі вже сплинули.

Правозахисні організації з усього світу називали утримання Абу Зіда під вартою незаконним і наполягали, що його покарали лише за те, що він чесно виконував свою роботу як фотожурналіст.

Правозахисник Amnesty International Наджа Бунейм каже, що фотограф вийшов на свободу на умовах умовно-дострокового звільнення.

Впродовж наступних п'ятьох він повинен буде регулярно показуватися в в місцевому відділку поліції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Абу Зід каже, що навіть після всього, що з ним сталося, продовжить займатися фотожурналістикою

Абу Зід, якого у 2018 році нагородили премією ООН World Press Freedom Prize, який вручається за свободу преси, каже, що продовжить займатися фотожурналістикою - попри всі обмеження.

"Усі журналісти ризикують бути арештованими чи навіть вбитими за свою роботу. Я не перший і не останній", - заявив фотограф у розмові з агентством Reuters.

Арешт Абу Зіда стався 14 серпня 2013 року. Того дня спецслужби жорстоко вбили понад 800 учасників сидячого протесту. Вони, як і тисячі інших людей, вийшли на вулиці, аби висловити незгоду з поваленням екс-президента Мухаммеда Мурсі, якого єгипетські військові змістили за місяць до цього.

Разом із Абу Зідом тоді арештували ще двох іноземних фотографів, проте їх незабром відпустили. Його ж залишили за ґратами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фотограф вийшов на свободу на умовах умовно-дострокового звільнення і має регулярно показуватися в в місцевому відділку поліції

Абу Зіда і ще 738 людей колективно звинуватили у вбивстві 17 людей, зокрема сімох офіцерів поліції, участі в незаконних мітингах і насильницьких діях.

75 із них зрештою засудили до смертної кари, 47 - до пожиттєвого ув'язнення, 612 отримали терміни від 5 до 15 років.

Абу Зід міг вийти на свободу ще півроку тому, але оскільки не зміг сплатити необхідний штраф, залишився у в'язниці ще на 6 місяців.

Неурядова організація "Комітет із захисту журналістів" висловила радість з того, що фотожурналіста нарешті випустили на свободу, але водночас закликали єгипетську владу покласти край "ганебному ставленню" до Абу Зіда - зокрема, скасувати умовно-достроковий термін.

У Комітеті кажуть, що він, на жаль, не єдиний журналіст, якого влада Єгипту утримує за ґратами через те, що вони просто чесно виконували свою роботу. Таких у країні одразу 25.

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