Знімав протести - сів на п’ять років: в Єгипті звільнили відомого фотожурналіста
Єгипетськкий фотожурналіст Махмуд Абу Зід, широко відомий під псевдонімом Шавкан, вийшов на свободу після п'яти років в'язниці.
Його арештували у 2013 році, коли він висвітлював протести прихильників екс-президента Єгипту Мухаммеда Мурсі в Каїрі як фотокореспондент британського агентства Demotix.
Судовий вирок у справі Махмуда Абу Зіда - як і багатьох інших учасників тих подій - винесли лише минулого року. Але оскільки він фактично перебував за ґратами з 2013 року, п'ять років його терміну наразі вже сплинули.
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Правозахисні організації з усього світу називали утримання Абу Зіда під вартою незаконним і наполягали, що його покарали лише за те, що він чесно виконував свою роботу як фотожурналіст.
Правозахисник Amnesty International Наджа Бунейм каже, що фотограф вийшов на свободу на умовах умовно-дострокового звільнення.
Впродовж наступних п'ятьох він повинен буде регулярно показуватися в в місцевому відділку поліції.
Абу Зід, якого у 2018 році нагородили премією ООН World Press Freedom Prize, який вручається за свободу преси, каже, що продовжить займатися фотожурналістикою - попри всі обмеження.
"Усі журналісти ризикують бути арештованими чи навіть вбитими за свою роботу. Я не перший і не останній", - заявив фотограф у розмові з агентством Reuters.
Арешт Абу Зіда стався 14 серпня 2013 року. Того дня спецслужби жорстоко вбили понад 800 учасників сидячого протесту. Вони, як і тисячі інших людей, вийшли на вулиці, аби висловити незгоду з поваленням екс-президента Мухаммеда Мурсі, якого єгипетські військові змістили за місяць до цього.
Разом із Абу Зідом тоді арештували ще двох іноземних фотографів, проте їх незабром відпустили. Його ж залишили за ґратами.
Абу Зіда і ще 738 людей колективно звинуватили у вбивстві 17 людей, зокрема сімох офіцерів поліції, участі в незаконних мітингах і насильницьких діях.
75 із них зрештою засудили до смертної кари, 47 - до пожиттєвого ув'язнення, 612 отримали терміни від 5 до 15 років.
Абу Зід міг вийти на свободу ще півроку тому, але оскільки не зміг сплатити необхідний штраф, залишився у в'язниці ще на 6 місяців.
Неурядова організація "Комітет із захисту журналістів" висловила радість з того, що фотожурналіста нарешті випустили на свободу, але водночас закликали єгипетську владу покласти край "ганебному ставленню" до Абу Зіда - зокрема, скасувати умовно-достроковий термін.
У Комітеті кажуть, що він, на жаль, не єдиний журналіст, якого влада Єгипту утримує за ґратами через те, що вони просто чесно виконували свою роботу. Таких у країні одразу 25.
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