Чоловік захистився від стріли смартфоном. Можливо, це врятувало йому життя
Смартфон може врятувати людині життя. Особливо, коли в цю людину стріляють з лука.
Принаймні, саме це сталося з 43-річним жителем Австралії, ім'я якого не уточнюється.
Все почалося з того, що чоловік не сподобався жителю будинку, повз який він проходив, і той вибіг до нього з натягнутим луком.
Стрілу випустили в той момент, коли жертва нападу спробувала зняти конфлікт на мобільний телефон.
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Він підняв його перед очима, і в цей момент стріла потрапила прямо в смартфон.
За словами місцевих поліцейських, стріла пробила телефон наскрізь.
Серйозних ушкоджень чоловік не отримав - лише кілька подряпин.
Чоловіка, який стріляв із лука, вже затримали правоохоронці.
Інцидент стався в Новому Південному Уельсі, в містечку Німбін, що в 180 кілометрах від Брісбена.
Відомо, що обидва учасники конфлікту раніше були знайомі, кажуть в поліції.
Причини і деталі їхньої суперечки поки не розголошуються.
Лучникові вже висунули звинувачення у нападі і псуванні майна.
У квітні справу нападника мають розглянути в суді.
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