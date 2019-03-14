Чоловік захистився від стріли смартфоном. Можливо, це врятувало йому життя

Копирайт изображения NSW POLICE Image caption Стріла пробила смартфон наскрізь, його власник отримав лише кілька подряпин

Смартфон може врятувати людині життя. Особливо, коли в цю людину стріляють з лука.

Принаймні, саме це сталося з 43-річним жителем Австралії, ім'я якого не уточнюється.

Все почалося з того, що чоловік не сподобався жителю будинку, повз який він проходив, і той вибіг до нього з натягнутим луком.

Стрілу випустили в той момент, коли жертва нападу спробувала зняти конфлікт на мобільний телефон.

Він підняв його перед очима, і в цей момент стріла потрапила прямо в смартфон.

За словами місцевих поліцейських, стріла пробила телефон наскрізь.

Серйозних ушкоджень чоловік не отримав - лише кілька подряпин.

Копирайт изображения NSW POLICE

Чоловіка, який стріляв із лука, вже затримали правоохоронці.

Інцидент стався в Новому Південному Уельсі, в містечку Німбін, що в 180 кілометрах від Брісбена.

Відомо, що обидва учасники конфлікту раніше були знайомі, кажуть в поліції.

Причини і деталі їхньої суперечки поки не розголошуються.

Лучникові вже висунули звинувачення у нападі і псуванні майна.

У квітні справу нападника мають розглянути в суді.

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