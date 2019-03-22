Крим, загиблі солдати та "братні народи": чи вдалися дебати між українцями і росіянами?

Через п'ять років після початку конфлікту на Донбасі Російська служба Бі-бі-сі спробувала ініціювати діалог між Україною та Росією. У Лондоні влаштували дебати між молодими українцями та росіянами. Говорили про Крим, загиблих солдатів, братські народи та демократію.

До Лондона учасники дебатів приїхали з різних куточків своїх країн. Студенти, правозахисники, блогери та активісти прилетіли з Москви, Києва та Львова. Брали участь і молоді люди, які в минулому були змушені полишити Донецьк.

Телевізійні дебати вийдуть в ефір на телеканалі "Громадське" у п'ятницю о 18.10, їх також можна подивитися на каналі Російської служби Бі-бі-сі в YouTube.

BBC News Ukraine наводить цитати із зустрічі.

"У нас у Львові, а також в Києві, Харкові та інших містах України щодня ховають наших солдатів. Солдатів! А не так званих інструкторів або гуманітарних помічників, які приїжджають з Росії в Донбас. У вас ні в Петербурзі, ні в Москві немає розуміння того, що на сході України йде війна і що гинуть ваші громадяни. Ваші хлопці їдуть на Донбас працювати. А наші хлопці і дівчата їдуть на Донбас воювати за свою країну ", - говорить Володимир Бєглов.

"Я дуже прошу вас не відмовляти росіянам в людяності! Смерть будь-якої людини - це горе. І смерть українського солдата, і смерть російського найманця" - відповідає йому москвич Денис Столяров, який навчається на культуролога в Лондоні.

Дівчата з пропутінськими поглядами, які сидять поруч, дивляться на нього недовірливо і відмовляються визнавати, що в бойових діях в Донбасі коли-небудь брали участь російські військові.

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"Я вільний, тому що я українець", - не змовляючись пишуть хлопці з України після одного з питань ведучого. Для порівняння, один з хлопців з Росії, відповідаючи на аналогічне запитання, написав: "Я вільний, тому що я не в тюрмі".

Не дивно, що навіть після жартів під час дебатів посмішки тримаються на обличчях хлопців недовго.

"Через всі ці подій ми втратили людей з обох сторін. І це найстрашніша втрата. Стосунки можна відновити, території можна повернути, а ось життя вже немає, - каже Євген Бульда. - І мені здається, в якийсь момент Росії доведеться вибачатися. Вам з цим жити ".

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"Нам всім з цим жити. І нам всім потрібно це якось вирішувати. Ми ж братні народи", - відповідає йому Годунова.

"Я не підтримую ідею про братні народи. Ми навряд чи вже колись будемо з Росією братніми народами. Тут важливіше інше, - вступає в розмову відеоблогер з Києва Антон Кукса. - Ми всі люди, і це найголовніше. А ми все щось ділимо, вбиваємо. Я сподіваюся, що в майбутньому буде по-іншому. Я не бачу сенсу в тому, щоб Росія просила вибачення. Що, ці слова когось врятують або життя повернуть? Треба просто стати і залишатися людьми. І вміти радіти, любити і допомагати один одному. Якщо навчимося, - цього буде досить ".

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