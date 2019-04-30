У Росії перекинувся автобус з українцями. Є постраждалі

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В Орловській області Росії сталася аварія за участі рейсового автобуса, який перевозив 52 громадян України.

За даними російських ЗМІ, під час руху автобус зіштовхнувся з вантажним автомобілем "КамАЗ".

В МЗС України повідомили, що всього в ДТП постраждали 15 українців, трьох з них госпіталізували.

Один пасажир у важкому стані, він перебуває в місцевій лікарні Кромського району, ще двоє - в Орловській обласній лікарні. Всім іншим надали необхідну медичну допомогу та дозволили залишити медзаклад.

За даними видання "Українська правда", консул вже перебуває на зв'язку з компетентними органами, родичів постраждалих проінформували про подію.

Російське агентство "ТАСС" повідомило, що ДТП сталася на трасі М-2 "Крим" у Кромському районі Орловської області. В регіональному управлінні МВС повідомили, що транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. Після зіткнення автобус перекинувся у кювет.

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