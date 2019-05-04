Голова Нацради з питань телебачення Артеменко пішов у відставку. Чому?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юрій Артеменко очолював Національну раду з питань телебачення і радіомовлення з 2014 року.

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко заявив, що подав у відставку.

Того ж дня, 4 травня, президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення пана Артеменка з посади.

Нацрада - головний державний орган, який регулює українське теле- і радіомовлення.

Пан Артеменко заявив, що йде у відставку за два місяці до закінчення строку своїх повноважень.

"Людська втома"

"Термін моїх повноважень як члена Національної ради завершується в липні. Однак сьогодні, за два місяці до його закінчення, я ухвалив рішення подати у відставку і піти з посади", - йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті Нацради.

Серед причин такого рішення він назвав "людську втому" і пропозицію перейти на іншу роботу.

"По-перше, проста людська втома - протягом 5 років у постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу", - повідомив він.

Він також перелічив досягнення колективу Нацради за часів свого голосування. Серед них - створення мережі Суспільного телебачення і радіо та ініціювання мовних квот на радіо.

"Для захисту інформаційної безпеки нашої держави була обмежено трансляцію близько 80 телепрограм з держави-агресора. Зате за цей час народилося понад 50 наших рідних, українських супутникових телеканалів", - наголосив пан Артеменко.

Юрій Артеменко очолював Національну раду з питань телебачення з 2014 року. До того він працював журналістом, редактором та був депутатом кількох скликань Верховної Ради.

Цей орган був створений 1993 року і фінансується з державного бюджету України.

За законом, голову ради обирають її члени таємним голосуванням.

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