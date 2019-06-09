"Смарагдове" Чорне море. Одеська затока зацвіла

Копирайт изображения Людмила Клименко

Вже декілька днів одесити спостерігають незвичайну картину на місцевих пляжах. Вода у морі забарвилась у зелений колір. У соцмережах з'явилися сотні фото та відео з дивним явищем.

Біолог та керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський цвітіння води пояснює розмноженням у воді мікроскопічних організмів - ціанобактерій Nodularia spumigena.

Таке інтенсивне забарвлення Одеської затоки спостерігається зрідка. На цвітіння води впливає два чинники: рівень солоності та забруднення.

"Перше - солоність води зменшилась, інтенсивність цвітіння - збільшилась. Друге - забруднення біогенними елементами: це мінеральні добрива, азотні добрива полів, миючі речовини, недостатньо добре очищені стоки міста, що потрапляють в море після зливи", - пояснює Владислав Балінський.

Купатися у такому морі біолог не рекомендує, але офіційної заборони від влади міста не надійшло, а туристів смарагдовий колір води не лякає.

"При контакті зі шкірою можливий розвиток алергічних реакцій. При такому бурхливому зростанні, виділяється цілий ряд речовин, які вважаються отруйними", - додає Балінський.

Чи можлива екологічна катастрофа?

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Якщо продовжиться прилив біогенних елементів, а температура води в Одеській затоці - надалі підвищуватися, можливе виникнення придухи.

"Ці мікроорганізми поглинають весь кисень з води і через це гине вся живність. Таке вже було в Одеській затоці у 2010 році - масова загибель всього живого. Тоді навіть всі мідії загинули. Це екологічна катастрофа великого масштабу. Це дуже серйозно може позначитися на екології міста Одеси", - розповідає Владислав Балінський.

На сайті ж Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу з'явилося поянення, у якому зазначено, що ситуація контрольована.

"За результатами аналізів в зонах накопичення водоростей були встановлені підвищені рівні завислих речовин. Інші хімічні показники забруднюючих речовин знаходяться нижче рівня гранично - допустимих концентрацій для морської води".

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