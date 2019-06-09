З'їзд Європейської солідарності: без нових облич і виступів з трибуни

  • 9 червня 2019
БПП

Як передає кореспондент ВВС News Україна, з'їзд відбуваєтсья у партійному офісі політсили, практично "у камерній атмосфері", у форматі "без виступів з трибуни".

Перша п'ятірка списку, із яким "Європейська солідарність" ітиме на парламентські вибори, виглядає так:

  1. Петро Порошенко, президент України 2014-2019.
  2. Андрій Парубій, голова Верховної Ради.
  3. Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради.
  4. Михайло Забродський, генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
  5. Софія Федина, співачка і телеведуча.

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