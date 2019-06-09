З'їзд Європейської солідарності: без нових облич і виступів з трибуни
- 9 червня 2019
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Як передає кореспондент ВВС News Україна, з'їзд відбуваєтсья у партійному офісі політсили, практично "у камерній атмосфері", у форматі "без виступів з трибуни".
Перша п'ятірка списку, із яким "Європейська солідарність" ітиме на парламентські вибори, виглядає так:
- Петро Порошенко, президент України 2014-2019.
- Андрій Парубій, голова Верховної Ради.
- Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради.
- Михайло Забродський, генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
- Софія Федина, співачка і телеведуча.