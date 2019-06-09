Як передає кореспондент ВВС News Україна, з'їзд відбуваєтсья у партійному офісі політсили, практично "у камерній атмосфері", у форматі "без виступів з трибуни".

Перша п'ятірка списку, із яким "Європейська солідарність" ітиме на парламентські вибори, виглядає так: