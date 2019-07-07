Український фільм "Мої думки тихі" став призером кінофестивалю у Карлових Варах

Копирайт изображения Алла Белая / Facebook Image caption "Мої думки тихі" - перший повнометражний фільм Антоніо Лукіча

Трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" отримала спеціальну нагороду журі міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах у секції "На Схід від Заходу".

Що це за фільм?

"Мої думки тихі" - це дебютна ігрова повнометражна стрічка Антоніо Лукіча. Головні ролі у ній зіграли Андрій Лідоговський та Ірма Вітовська.

Стрічка розповідає історію молодого звукорежисера Вадима, який після серії невдач в роботі та особистому житті отримує шанс почати все спочатку.

Йому дають незвичне завдання - записати голоси закарпатських тварин, і хлопець сподівається, що цей проект стане його шансом залишити "незручну Україну" і вирушити в "привабливу Канаду".

Втім, у подорож він відправляється не один, а разом з мамою, і "все виявляється набагато складніше", кажуть автори стрічки.

За словами режисера Антоніо Лукіча, "Мої думки тихі" - фільм заснований на реальних подіях.

Копирайт изображения "Мої думки тихі"

"Це історія про мого друга, який отримав замовлення записати звуки тварин української фауни. Він взяв свою маму і вони разом поїхали по Закарпаттю, щоб шукати цих тварин. Звісно, фільм не про тварин, а саме про стосунки між мамою та сином, між батьками та дітьми".

В Україні його прем'єра стрічки відбудеться в рамках Одеського кінофестивалю, який відкриється 12 липня.

Українські перемоги на кінофестивалях

Впродовж останніх тижнів стало відомо й про інші перемоги українського кіно на міжнародних кінофестивалях.

Так, романтичний мюзикл "Гуцулка Ксеня", який називали українським "Ла-Ла-Лендом", отримав гран-прі фестивалю Mt.Аuji-Atami Film Festival у Японії. Вже відомо, що стрічка вийде в прокат у цій країні.

"Прекрасно, що перший за новітньої історії кіно український мюзикл, створений за підтримки держави, отримав міжнародне визнання. Маємо вагомий доказ того, що українське кіно і культура в цілому, оновлені та представлені модерновою мовою, надзвичайно цікаві світу", - заявив тоді голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Копирайт изображения КАДР ІЗ ФІЛЬМУ "ДОДОМУ"

Також на початку липня український фільм "Додому" здобув перемогу на фестивалі Bucharest International Film Festival в Румунії. До цього стрічку показували на Каннському кінофестивалі.

В центрі сюжету "Додому" - трагедія кримськотатарської родини. У кримського татарина Мустафи помирає син. Батько приїжджає до Києва, куди його обидва сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати за мусульманськими традиціями.

Фільм потрапив до програми "Особливий погляд" на фестивалі в Каннах. І хоча жодних нагород вона не отримала, у Франції стрічку зустріли дуже тепло.

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