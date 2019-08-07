З колонії у Криму звільнили українського політв’язня Стешенка. Хто він?

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Українського політв'язня Олександра Стешенка звільнили з колонії в анексованому Криму.

Про це повідомив представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, який заявив, що вже провів зустріч зі Стешенком - той наразі перебуває в Харкові.

"Сподіваюся, що правоохоронні органи автономії, а також органи міжнародного правосуддя нададуть належну оцінку порушенням прав людини та воєнним злочинам, вчиненим представниками окупаційної влади в Криму", - написав Кориневич.

Голова "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" Ігор Котельянець розповів, що Стешенка вивезли з Криму на підконтрольну Україні територію вчора.

"Сашка відпустили по УДО. До останнього здавалося, що окупанти передумають та дадуть задню", - каже він.

У чому звинувачували Стешенка?

У квітні минулого року Олександра Стешенка затримали на пункті пропуску Чонгар - під час в'їзду на Кримський півострів.

22 серпня підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя визнав його винним у справі про підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва і засудив до двох років ув'язнення.

За версією слідства, Стешенко входив до екстремістської групи, яку нібито створив помічник народного депутата Мустафи Джемілєва Ерол Велієв.

Як повідомляє Голова "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" Ігор Котельянець, ця група нібито діяла з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар та для нагнітання міжнаціональної ворожнечі.

Російські силовики заявляли, що в ході слідства Стешенко повністю визнав свою провину. Нібито саме завдяки цьому проти нього закрили ще одну справу за статтею "Створення екстремістської організації".

Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що "ФСБ змусила Стешенка дати потрібні їм свідчення".

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