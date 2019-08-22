Чи справді кошатники божевільніші за собачників? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Wang He/Getty Image caption Саме любителям котів часто приписують такі особливості як тривожність або самотність. Але чи справді це так?

У четвер, 22 серпня, західна преса пише про таке:

Джуліані і "випробування для Зеленського"

Чи небезпечний мікропластик?

Що спільного у власників котів і собак?

І яка фізична активність допоможе жити довше?

Джуліані і "випробування для Зеленського"

Копирайт изображения Reuters Image caption У Демократичній партії засудили попередні спроби Джуліані чинити тиск на українську владу

За останні кілька тижнів адвокат американського президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані кілька разів спілкувався телефоном і особисто зустрічався в Мадриді з помічником президента України Володимира Зеленського, повідомляє New York Times.

"Джуліані закликав прискорити проведення розслідувань щодо двох питань, важливих для Дональда Трампа", - пише видання.

Перше стосується того, чи намагалися українські посадовці нашкодити передвиборчій кампанії Трампа у 2016 році.

Друге - чи існував недоречний зв'язок між дипломатичними зусиллями колишнього віцепрезидента Джо Байдена в Україні та роллю його сина в місцевій газовидобувній компанії, пояснює видання.

Джуліані заявив, що проводив зустрічі з українським посадовцем як приватна особа, а не як представник Трампа.

Раніше в Демократичній партії засудили попередні спроби Джуліані чинити тиск на українців і закликали не співпрацювати з ним у цих питаннях, пише NYT.

"Суперечливі вказівки від двох партій у США демонструють складні розрахунки, які постають перед Володимиром Зеленським", - пише видання, називаючи ситуацію у Вашингтоні "випробуванням для Зеленського та його уряду".

"Стосунки зі Сполученими Штатами надзвичайно важливі до України", - зазначає видання, нагадуючи про військову допомогу Україні з боку США.

Дії адвоката Трампа розгнівали дипломатів обох країн, які звинуватили Джуліані в тому, що він ускладнює намагання організувати візит Зеленського до Білого дому і створює думку, що така зустріч залежить від того, чи підтримає українська влада проведення цих розслідувань, пише видання.

Джуліані в інтерв'ю сказав, що на зустрічі з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком закликав "просто розслідувати" ці справи. Сам Єрмак заявив, що вони обговорювали і розслідування, і можливу зустріч двох президентів, але не говорили про зв'язок між цими темами.

Мікропластик - не загроза?

Копирайт изображения NurPhoto/Getty

Наразі немає доказів, що мікропластик становить ризик для здоров'я, заявляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), пише Guardian.

Водночас ВООЗ заявила, що потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, яким чином пластик шириться довкіллям і потрапляє в організм людини.

Вироблення пластику за останні десятиріччя значно зросло, тож все більше його маленьких частинок, вдомих як мікропластик, потрапляють у водогони, чашки та шлунки, зазначають автори звіту для ВООЗ, пише видання.

Великі шматки мікропластику (більше за 150 мікрон - тобто діаметром з волосину) не становлять небезпеки, оскільки проходять крізь організм.

Частинки меншого розміру потенційно можуть проходити через стінки шлункового тракту і застрягати там, але дослідники вважають, що вони не можуть накопичуватися в організмі у великій кількості.

Науковці не рекомендують регулярно перевіряти наявність мікропластику у питній воді. Натомість постачальникам рекомендують витрачати зусилля на очищення води від бактерій та вірусів, які становлять набагато більший і доведений ризик, пише Guardian.

Кішки - не запорука божевілля

Копирайт изображения Yuri Smityuk/Getty

Стереотипна "божевільна кошатниця", яка живе на самоті і надає перевагу своїм котам, а не спілкуванню з людьми, не існує, довели дослідники, пише Telegraph.

Дослідники з Каліфорнійського університету довели, що у власників собак можуть спостерігатися ті самі психологічні проблеми, що й у власників котів: депресія, тривожність або самотність.

Хоча саме любителям котів часто приписують такі особливості, зазначає видання.

Ще у 1872 році New York Times опублікувала статтю "Коти та божевілля", автори якої писали, що власники котів більш непередбачувані, а собак - більш раціональні.

Відтоді результати кількох онлайн-опитувань свідчили про те, що любителі котів більш невротичні, закриті в собі і менше йдуть на поступки, в той час як власників собак зазвичай вважають здоровими, оскільки мають мотивацію для додаткової фізичної активності.

Втім, більшість таких "досліджень", на відміну від останнього, не мали наукового підґрунтя, зауважує Telegraph.

Прогулянка для довголіття

Копирайт изображения Getty

Зовсім не обов'язково пропадати у спортзалі - для довгих років життя підійде навіть неспішна прогулянка, пише Independent. Частота фізичної активності, якою займаються люди, більш важлива, ніж її інтенсивність, як виявили дослідники.

Науковці з Норвезької школи спортивних наук з'ясували, що якщо людина проводить більш ніж дев'ять з половиною годин на день сидячи, це збільшує ризик передчасної смерті.

Втім, допомогти знизити цей ризик може фізична активність будь-якої інтенсивності. Науковці з'ясували це, порівнюючи фізичну діяльність легкої інтенсивності, як от повільну прогулянку або приготування їжі, середньої - наприклад, швидку ходу або прибирання за допомогою пилососу та великої інтенсивності - як от біг чи підйом важкої ваги.

Загальна рекомендація науковців - " сидіти менше, а рухатися більше і частіше", зазначає видання.

Стежте за нами в Telegramабо Viber!Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.