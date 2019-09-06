Український тиждень моди: шість трендів 2020 року

Свято постмодернізму під час цього сезону Ukrainian Fashion Week влаштували українські дизайнери. У своїх колекціях вони пропонували переосмислити та поєднати рейверський рух та будуарну витонченість, що межує з фривольністю, філософію Сходу та містичну готику. Ми виокремили кілька fashion-цитат, в яких дизайнери були одностайними.

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: FROLOV, DAFNA MAY, ARUTIUNOVA

Повна асиметрія

До біса гармонію, побільше асиметрії - такий головний лозунг весняно-літнього сезону 2020. В чому він проявляється? Фасони суконь та блуз із одним рукавом чи на одне плече як у колекціях Kir Khartley, THEO, Vorozhbyt&Zemskova. Elena Burenina, A.M.G. - роблять акцент на жакетах із асиметричними бортами.

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: SANNA ONE, ARUTIUNOVA

Та окрема ода любові до асиметрії цього сезону - спідниці з асиметричним низом. Спідниці з хаотичними вирізами, плісерованим чи прикрашеним каскадами рюшів шлейфом збоку - хіт наступного сезону. Просто знайте: чим виразніша асиметрія - тим ви більше в тренді. Саме цей принцип наслідували ARUTIUNOVA, Katerina Kvit х T.Mosca, Sanna One.

Жодних натяків

Бути жіночною, але не вульгарною - настійно радять українські дизайнери. І свої поради підкріплюють трендом на прозорість.

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: FROLOV, VOROZHBYTZEMSKOVA

Прозорі спідниці кольору фуксії, прикрашені блискітками поверх боді чи сукні-футляру пропонує носити Dafna May. Невагомі накидки - чи то тренчі, чи то пен'юари, прикрашені стрічками на манжетах рекомендує ARUTIUNOVA.

Vorozhbyt&Zemskova - за поєднання кольорів та багатошаровість: прозорий сарафани м'ятного відтінку поєднує із смугастою майкою та рожевими брюками.

Наряди від Frolov - для найсміливіших. Прикрашені вставками з мережива туніки та пен'юари зухвалий дизайнер пропонує носити поверх білизни… Ну хіба додати більше драми до образу - додавши довгі рукавички, прикрашені ажурними аплікаціями.

Обладунки з будуару

Корсети давно перестали асоціюватися з образами легковажних дівчат. Наразі цей елемент гардеробу виглядає органічно, як на світській вечірці, так і в офісі.

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: FROLOV, SANNA ONE

До колекцій українських дизайнерів затесалися як зухвалі варіанти з металізованої шкіри та латексу, так і цілком "цнотливі" моделі.

Так, повсякденний образ - подовжений блейзер доповнити елегантним корсетом на гудзиках радить доповнити Sanna One. В той час як для сміливого вечірнього образу LALLIER пропонує металізований шкіряний корсет на шнуровці поєднати із напівпрозорою сукнею кольору неба та високими ботфортами.

Море - по коліно

Вже не шорти, ще не кюлоти - не залишають подіум. Довжина "трохи вище коліна" - найактуальніша для наступного року. Якщо класичні костюми з брюками змушують вас позіхати - то актуальне поєднання піджак та подовжених шортів - саме ваш варіант.

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: A.M.G., ELENA BURENINA

A.M.G. і Dafna May - наполягають цю fashion-пару пастельних відтінків поєднувати із ще одним беззаперечним хітом, що перекочував з минулого сезону - кроп-топом. Тоді як Elena Burenina - зберігати інтригу, та наслідувати тренд минулого літа - "піджак на голе тіло".

І, звичайно, ви пам'ятаєте, що носити такі речі можна тільки навесні та влітку - тобто із взуттям на низькому ходу: пласкими сандаліями на ремінцях, босоніжками "kitten heels" чи кедами. Взуття, що закриваю щиколотку у поєднанні із такими шортами може візуально порушити пропорції вашого тіла.

Короткий привіт з 90-х

Певно один з неоднозначних трендів 90-х - сексуальний укорочений топ не здає позицій. Оголений живіт який сезон підряд виглядає актуально не тільки на пляжі, але й в рамках світського дресс-коду.

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: POUSTOVIT, KATERINA RUTMAN, DAFNA MAY

Katerina Rutman в своїй колекції закликає власниць пласкіх животиків та рельєфних пресів експериментувати з принтами. GASANOVA пропонує поєднувати мікро топи та бюст'є з вузькими брюками із завищеною талією та надягати під брючні костюми сіро-блакитного кольору. Також кроп-топам цього сезону симпатизували POUSTOVIT, Dafna May, Frolov.

Лагідність суфражистки

Обов'язкова деталь модниць вікторіанської епохи - пелерина, накинута на плечі. Саме за цією деталлю ми впізнавали Мері Поппінс та Шерлока Холмса, і саме вона стане прикметою нового fashion-сезону.

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: DZHUS і LAKE studio

Lake пропонує поєднати блискучу накидку із сукнею з ніжним рослинним принтом. Katerina Kvit х T.Mosca шкіряну сукню доповнила коміром-пелериною. Доповнена прозорим чорним шлейфом в композиції зі шкіряними брюками та блайзером від Gudu пелерина надає образу футуристичності.

Із Японії з коханням

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: LAKE studio і ELENA BURENINA

Вільний прямий силует, рукава "летюча миша", у-образний глибокий виріз, широкий пояс - за всіма ознаками цього сезону українські дизайнери шукали натхнення в японських мотивах.

Зокрема елегантні моделі з колекції Lake нагадують традиційні японські кейкогі - кімоно, в яких займаються єдиноборствами. Дизайнери пропонують їх поєднувати із вузькими спідницями-міді. Kir Khartley за багатошаровість, тож спортивні брюки, лонгсліви та водолазки стануть вам при нагоді.

Чорно-біле кіно

Зірковий дует знов у грі, й прекрасно реалізує себе не тільки за допомогою старої доброї формули "білий верх, чорний низ", але й в геометричному, рослинному й абстрактному принтах.

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: DZHUS, KATERINA RUTMAN

Вишуканість 50-х та відголоски new look - в "заквітченних" сукнях Katerina Rutman. THEO міксує чорно-білі принти із біло-чорними, та радить зупинитися на вільному крої та довжині міді. Jean Gritsfeldt оздобив сукні карманами та грайливою англійською проймою, яка оголює плечі.

Небесні ластівки

Спокійний, гармонійний блакитний личить практично всім, незалежно від статі та віку. І до того ж дозволяє велику кількість кольорових поєднань. Він однаково добре виглядає як в образах total look, так і в дуеті с іншими відтінками. Варто лише обрати свій - "serenity" чи "airy blue".

Копирайт изображения UFW Image caption Моделі: DAFNA MAY, LALLIER

Образи створені українськими дизайнерами переконують, що зробивши вибір на користь блакитного - не значить перетворитися на пуританина. ARUTIUNOVA радить обрати до костюму з укороченими брюками червоні шпильки. Katerina Kvit х T.Mosca - за максимальні декольте, тоді як LALLIER та GASANOVA за вирізи від стегна та на стегнах.

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