Саудівську принцесу засудили за знущання над сантехніком. Що вона зробила?

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Інцидент стався на авеню Фош, у самому центрі Парижа

Саудівську принцесу Хассу бінт Салман засудили до 10 місяців тюрми умовно - за знущання над сантехніком у своїй розкішній квартирі в Парижі.

Як стало відомо під час розгляду справи, за її наказом тілоохоронець зв'язав сантехніку Ашрафу Еїду руки, побив його, а згодом змусив цілувати ноги принцеси, яка була незадоволена тим, що він сфотографував її на свій мобільний телефон.

Принцесу, на арешт якої вже видали міжнародний ордер, і яку засудили заочно, також зобов'язали сплатити штраф у розмірі 10 тисяч євро. Сама вона усі звинувачення на свою адресу відкидає.

Що сталося у квартирі принцеси?

У вересні 2016 року Ашрафа Еїда викликали у квартиру на п'ятому поверсі розкішного будинку на авеню Фош у Парижі, щоб він відремонтував раковину.

Еїд, який є єгиптянином, каже, що зробив кілька фото раковини, оскільки це було потрібно йому для роботи. Проте принцеса помітила на знімках своє відображення у дзеркалі, і це її розлютило.

У рішенні суду йдеться, що вона покликала тілоохоронця, який побив і зв'язав сантехніка.

Еїд розповідає, що його змусили цілувати принцесі ноги і кілька годин не випускали з квартири.

За його словами, в нього також відібрали телефон, а принцеса поводилася із ним, як з твариною. Вона нібито кілька разів повторила: "Я тобі покажу, як розмовляти з принцесами, покажу, як розмовляти з членами королівської родини".

У якийсь момент вона нібито навіть сказала тілоохоронцю: "Вбий його, як собаку, він не заслуговує на життя".

Копирайт изображения Reuters Image caption Принцеса Хасса - сестра принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана

Тілоохоронець Рані Саїді, своєю чергою, ще у липні повідомив суд, що почув крик принцеси, кинувся до неї і побачив, що принцеса і сантехнік намагаються вирвати телефон в одне одного з рук.

"Я схопив його, я не знав, чого очікувати", - розповів тілоохоронець.

У Саудівській Аравії діє закон, який забороняє стороннім людям робити фото принцеси.

Адвокат принцеси вже назвав звинувачення сантехніка брехнею і пообіцяв подати апеляцію на рішення суду.

"Немає жодних ознак хоч якогось порушення закону, - каже він. - Вирок ґрунтується не на конкретних доказах, а цілковито побудований на свідченнях позивача, який навіть не прийшов до суду, щоб підтвердити свої свідчення".

Адвокати принцеси також зауважили, що сантехнік не побоявся через кілька днів повернутися в резиденцію принцеси і виставити рахунок на 21 тисячу євро.

Ліза Янашевіч, представниця сторони захисту принцеси, переконує, що насправді це її клієнтка є потерпілою.

"Фотографуючи її без дозволу, Еїд порушив її право на приватне життя. Вона змушена була два роки перебувати під судом і перенести те, як усе це висвітлювала преса, яка виставляла її у невигідному світлі", - каже Янашевіч.

Ще у березні 2018 року французький суддя видав міжнародний ордер на арешт принцеси - це змусило її не залишати межі Саудівської Аравії.

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