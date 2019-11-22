Шторм прибив танкер до берега в Одесі. Моряки не хочуть евакуюватися

Копирайт изображения Фейсбук Максима Куцого Image caption Танкер "Делфі" - під прапорами Молдови, але його екіпаж - троє українців

Через шторм біля Одеси сів на мілину молдовський танкер "Делфі". За даними голови Одеської ОДА Максима Куцого, судно без небезпечного вантажу, на його борту троє людей, які відмовляються евакуйовуватися без рішення судновласника.

За даними одеських медіа, зараз танкер майже прибило хвилями до берега в районі пляжу "Дельфін".

Не хочуть евакуйовуватися

Максим Куций написав у Facebook, що всі троє членів екіпажу - громадяни України, а "на борту танкера немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини".

Також на танкері закінчилося паливо і є проблеми з електрикою.

"Екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекають дозволу від судновласника та відмовляються від будь-якої допомоги", - відзначив Максим Куций.

"З судновласником зв'язатися неможливо. Фактично цей корабель - сірий, без необхідної реєстрації. За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися", - додав він.

Водночас рятувальні судна не можуть підійти через погоду.

"Зараз учасники штабу узгоджують алгоритм, аби евакуювати наш екіпаж із залученням допомоги з повітря та води", - анонсував голова Одеської ОДА.

У самій Одесі створили оперативний штаб, який координуватиме дії рятувальників, прикордонників та працівників портів Південний і Одеса, а також медиків.

Максим Куций також повідомив, що "за попередніми даними, судно кормою сіло на мілину, дрейф призупинився".

Однак з відео, опублікованого сайтом "Думская", видно, що хвилі прибили "Делфі" майже до самого берега й воно вперлося у хвилеріз. Поряд також видно катер рятувальників.

Зірвало з якоря

За даними медіа, танкер "Делфі" перебував у акваторії порту Південний, що за 30 км на схід від Одеси, однак у четвер ввечері шторм зірвав його з якоря й відніс на захід.

Раніше одеський "7 канал" повідомляв, що на його борту могли бути до 15 людей. Ця інформація не підтвердилася.

Копирайт изображения Фейсбук Максима Куцого Image caption В Одесі у ці дні сильний шторм

А сайт "Думская" писав про спроби приватного буксира "Австралія" підійти до "Делфі", які, втім, були марними через високі хвилі (понад 2 метри).

ДСНС попереджає про шторм на узбережжі Чорного моря в районі Одесі - пориви вітру сягають 25-28 метрів за секунду.

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