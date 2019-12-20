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Україна і Росія досягли принципової згоди щодо транзиту російського газу через територію України до Європи з 1 січня 2020 року.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович на брифінгу за підсумками тристоронніх газових переговорів в Берліні увечері 19 грудня. Деталі домовленостей будуть відомі пізніше.

Чинний контракт щодо транзиту російського газу українською територією, підписаний 10 років тому, закінчується 1 січня 2020 року.

"Це був дуже довгий день і довгі переговори. Я хотів би подякувати міністру енергетики Німеччини, за допомогу в досягненні принципової домовленості", - сказав Марош Шефчович у Берліні. Газові переговори у столиці Німеччини тривали понад сім годин.

При цьому він зазначив, що деталі будуть відомі пізніше, після обговорення питання газу у Києві та Москві і схвалення деталей перед офіційним підписанням договору про транзит.

20 грудня, у п'ятницю, тристоронні газові переговори продовжаться в Мінську, повідомляє Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України. Єврокомісія братиме участь у них в онлайн режимі.

Про що вже домовились?

Марош Шефчович розповів, що сторони у Берліні досягнули принципової домовленості щодо всіх ключових елементів у питанні транзиту газу, що, на його думку, є гарною новиною для України, Росії і Європи.

У Берліні напрацювали основні принципи проєкту газових угод, говорить і виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) і тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу відповідно до європейських правил. Напрацьовано основні принципи угод, які вимагають додаткового узгодження на політичному рівні", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в разі політичного узгодження цих напрацювань, відбудеться робота щодо їх імплементації на різних рівнях.

"Нафтогаз" займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах - Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу до Європи", - зазначив Вітренко.

Під час "нормандської" зустрічі у Парижі президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін обговорили продовження транзиту газу через Україну і відновлення прямих поставок російського газу до України.

При цьому Зеленський виключив укладення нового контракту з транзиту газу на один рік, розраховуючи на довгострокову угоду.

Нещодавно українська компанія "Нафтогаз" виграла ще один позов в російського "Газпрому". Мова йде про апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу, за яким російська газова компанія винна українській мільярди доларів.

Копирайт изображения AFP Image caption Чинний контракт між "Нафтогазом" та "Газпромом" на транспорутвання газу було підписано у січні 2009 році у Москві за присутності українського та російського прем'єрів - Юлії Тимошенко і Володимира Путіна

Скільки російського газу іде через Україну?

За радянських часів українська газотранспортна система була розрахована на транспортування понад 140 млрд кубів зі сходу на захід. До 2005 року обсяги транзиту були дуже близькими до цього максимуму, а потім почали потроху зменшуватися.

За даними "Газпрому", у 2018 році компанія експортувала до Європи 201,9 млрд куб.м. газу.

Якщо вилучити із цього 24 млрд кубів, експортованих до Туреччини (хоч половина цього газу також іде територією України), то експорт до Європи складе майже 178 млрд кубів. Із яких майже 87 млрд кубів - практично половина (48,79%) - було доставлено через Україну.

Роками Росія активно намагається позбутися цієї залежності і будує нові газогони в обхід України. Серед них і "Північний потік", яким російський газ потрапляє до Європи напряму, через дно Балтійського моря.

Наскільки Європа залежить від російського газу?

За даними Євростату, у 2018 році понад 40% газу, що його імпортували європейські країни, надійшла з Росії. Для порівняння: частка газу з Норвегії склала 35%.

На додачу до цього Європа отримує із Росії ще й 27,3% імпортованої нафти.

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