Українська не для мелодрам? 1+1 втрапив у мовний скандал

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Непросто знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, акторам важко працювати з українською. Російською краще знімати мелодрами, а українською - комедії.

Такі слова головної продюсерки серіалів та фільмів каналу 1+1 Олени Єремеєвої про українську мову сколихнули соцмережі.

"Знайти тональність, щоб висловити огиду до 1+1 як явища, досить непросто", - реагує у Facebook на слова продюсерки медіадослідниця Євгенія Кузнєцова.

Цитати продюсерки 1+1 наводить видання "Телекритика".

Олена Єремеєва вже заявила, що її слова вирвали з контексту, наголосивши, що "телеканал 1+1 завжди підтримував розвиток україномовного контенту".

Що вона сказала?

"Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями мелодрами українською мовою дивляться гірше, ніж комедії", - сказала пані Єремєєва під час презентації нового сезону 1+1.

За її словами, для нового весняного сезону на 1+1 зробили мелодрами російською мовою, "тому що українська складніше дається для цього жанру".

"Артистам поки ще важко працювати українською мовою. Це збільшує процес, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською мовою простіше", - зазначила пані Єремєєва.

"Кохаю" звучить смішно?

Це лицемріство і моральне дно, пишуть користувачі соцмереж і запитують, чи справді акторам так важко розмовляти українською.

"Актори, нам реально важко?" - запитує у Facebook актриса Агата Ларіонова.

Акторка Уляна Горбачевська дивується, що хтось вважає, що "мова у якій тисячі тисяч пісень про кохання!!! В ній недостантьо тональностей для мелодрам?"

Журналіст Олександр Михельсон каже, що цензурних коментарів на такі слова про мову у нього немає.

"За цією логікою продюсерка просто ховає свою нездатність зробити якісний продукт, який можна буде експортувати в тому числі і закордон, а не тільки впарити колишнім "братнім" республікам СРСР задешево як фастфуд "по-русски", - пише журналіст Євген Будерацький.

"Я діко ізвіняюсь, але я українську вивчила аби співати про любові і драми", - заявила у Facebook співачка Саша Кольцова.

У соцмережах нагадують, що часто українські переклади фільмів - дуже якісні.

"Нещодавно саме український переклад був одним з найкращих перекладів досить таки драматичного "Гаррі Поттера". Після українського дубляжу цього кіно російський просто неможливо чути - вуха відпадають від дисонансу", - пише телеведуча Ольга Лень.

"Гроші. Ось що рухає тб. Нічєго лічнава, просто бізнес. І так буде доти, доки хтось з українських бізнесменів, яким належать центральні кнопки, не зрозуміє, де він живе. І ким є його країна", - пише телеведуча Яніна Соколова.

"Якщо "найті тональность украінскава язика, чтоби зрітєль ево васпрінімал, дастатачна нєпроста", це не глядач тупий, це сценарист - лайно", - пише письменник Дорж Бату, який колись сам працював на 1+1.

Російська краще продається?

Медіадослідниця Євгенія Кузнєцова говорить, що такі слова продюсерки про українську мову було б набагато легше сприйняти, "якби продюсерка прямо пояснила, що це все заради прибутків і продажів в РФ, а не займалась любительською соціолінгвістикою".

Власне, на 1+1 і не приховують, що одна з причин зйомок серіалів російською мовою - це дистрибуція серіалів в країнах СНД.

"Україномовні серіали зараз демонструються тільки на території України, без продажу за кордон. Для продажу закладено мету виробляти (серіали - Ред.) російською мовою", - розповідав під час презентації нового сезону 1+1 Максим Кривицький, керівник напрямку "Телевізійний бізнес" 1+1 media".

"Нам дуже подобається писати українською мовою, виробляти продукт українською. Але україномовний продукт поки що не так добре продається, як хотілося б. Наприклад, Грузію цікавить все що зроблено тут - українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт ", - говорила і Олена Єремєєва.

"Не йшлося про жодне упередження"

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Вже після бурхливої реакції соцмереж Олена Єремєєва заявила, що її слова про мову вирвали з контексту.

"В жодному разі не йшлося про будь-яке упередження з нашого боку стосовно української мови, а лише про виробничі нюанси", - цитує пані Єремєєву видання "Телекритика".

За її словами, "перехід на україномовний продукт відбувається повільніше, ніж нам би хотілося" через технічні, фонетичні та інші моменти.

Вся Україна - це Антоніна

Цікава деталь, яку озвучили під час презентації нового сезону 1+1, це те, що, створюючи серіали, канал орієнтується на таку собі Антоніну - збірний образ глядачок телеканалу.

"Антоніні - 35-40 років, вона живе в місті. Ми спеціально не говоримо, що їй 35 або 40 років, а сприймаємо дещо різні періоди, етапи в житті Антоніни. 1+1 - це і є чоловік Антоніни. Це опора, надія. Це той, від якого вона хоче мати дітей", - розповідав Максим Кривицький.

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