Чим незвична Українська греко-католицька церква

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У п'ятницю, 14 лютого, західна преса пише про таке:

Чи стане УГКЦ прикладом для Ватикану?

Банківський сектор України демонструє рекордні прибутки?

Гаррі та Меган закривають свій офіс у Лондоні

До яких тварин небайдужий Дональд Трамп?

Священники і шлюб: як в Україні?

Цього тижня Папа Римський відмовився дозволити присвоїти сан священника служителям церкви нижчого рангу в Амазонії. Католицька церква наголошує, що целібат є важливим елементом для відданості священника.

Проте у деяких частинах Східної Європи та на Близькому Сході, в досить невеликих окремих гілках католицизму, які залишаються відданими Папі Римському, одружені священнослужителі є нормою, пише Washington Post.

Видання розповідає про Олега Кіндія, священника Української греко-католицької церкви зі Львова.

У своєму житті він поєднує те, що в більшій частині католицького світу неможливо - родину та обов'язки священника.

Копирайт изображения ucu.edu.ua Image caption Олег Кіндій викладає в Українському католицькому університеті

Вступати у шлюб священники УГКЦ можуть до свячень, але не після.

Одружені священнослужителі кажуть, що вони захоплюються ідеєю целібату, але також відчувають, що наявність сім'ї допомагає їм тісніше інтегруватися у громаду і краще розуміти деякі проблеми своїх парафіян.

Правила УГКЦ свідчать, що католицькі лідери загалом не проти толерувати такі винятки з правила про целібат. Втім, навіть такий дозвіл не гарантує порятунку від нестачі священиків, зазначає видання.

УГКЦ підпорядкована Папі Римському, але не виконує всі правила католиків. Дозвіл на шлюб був однією з умов Унії у 1596 році.

Рекорд українських банків

Копирайт изображения УНІАН Image caption Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова

Український банківський сектор у 2019 році продемонстрував прибуток у 60 мільярдів гривень, побивши історичний рекорд, пише Forbes. Це майже втричі більше, ніж роком раніше, твердить перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Це неймовірна зміна в порівнянні з 2014 роком, коли після "Революції гідності" почалася найбільша банківська криза в історії України, пише видання. Зі 180 банків, які працювали тоді, на початок 2020 року лишилося лише 75. За даними НБУ, лише шість із них є збитковими.

Після чотирьох років збитків банківський сектор вперше показав прибуток у 2018 році.

"Найпомітніша зміна сталася з ПриватБанком, найбільшим в Україні", - пише видання.

Після його націоналізації у 2016, коли в банку виявили нестачу капіталу на 5,6 мільярда доларів, у 2019 році банк прозвітував про найбільший прибуток серед усіх банків - близько 1,5 мільярда доларів (32 мільярди гривень), пише видання.

"Мегзит" набирає обертів

Копирайт изображения Reuters

Принц Гаррі і Меган вирішили закрити свій офіс у Букінгемському палаці і звільнили всіх 15 працівників, пише Daily Mail.

На думку видання, "це точний знак того, що подружжя і їхній син Арчі навряд чи коли-небудь повернуться жити у Велику Британію".

Герцог і герцогиня Сассекські повідомили про це своїй команді особисто у січні, незабаром після того, які оголосили, що складають із себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною.

"Це найсвіжіші жертви несподіваного рішення Гаррі та Меган переїхати до Північної Америки й заробляти свої статки самостійно", - пише газета.

Букінгемський палац не коментує питання персоналу, але, за даними видання, Королева, Принц Чарльз і Принц Вільям в курсі закриття офісу подружжя і звільнень.

Співробітники подружжя були шоковані їхнім відходом від королівського двору, але з розумінням поставилися до їхнього рішення, розповіло джерело газеті.

В Канаді у Меган є своя команда американських фахівців, які тепер керуватимуть справами подружжя. Без своїх лондонських радників Гаррі може стати залежним від команди дружини, вважає Daily Mail.

Трамп і борсуки

Копирайт изображения PA Image caption "Вони підлі до людей? Чи дружні істоти?" - питав Трамп у співробітника Білого Дому

Борсуки були регулярною темою розмов у Білому домі під час перших місяців президентського строку Дональда Трампа, стверджують репортери Daily Beast Лаклан Маркей та Асавін Субсенг у своїй новій книзі "Тонучи в болоті: як посіпаки та ізгої Трампа отруїли Вашингтон".

Окрім подробиць про "темний підпільний світ Вашингтона Дональда Трампа", у книзі на двох сторінках автори описують захоплення Трампа борсуками, пише Guardian.

Президент США нібито розпитував про цих тварин колишнього керівника апарату Білого дому Рінса Прібуса, відводячи розмову від важливих питань про ініціативи у галузі охорони здоров'я або зовнішню політику.

"Вони підлі до людей? Чи дружні істоти?" - питав Трамп у Прібуса, пишуть репортери.

Президент також начебто вимагав надати йому фотографії борсуків, питав подробиці про їхній образ життя і хотів знати, який у них характер.

Можливо, питання Трампа були пов'язані з тим, що Прібус походить зі штату Вісконсин, який називають "штат борсуків".

Втім, назва штату більше пов'язана з історією місцевого видобутку залізної руди, а не з тваринами, зазначає видання.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС

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