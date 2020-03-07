Чоловіки відчувають запах збудженої жінки - вчені

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Чоловіки здатні відрізнити запах сексуально збудженої жінки від її запаху в спокійному стані, з'ясували вчені. Крім того запах збудженої жінки може збудити і самого чоловіка.

До того висновку прийшли доктор Арно Вісмана, психолог з британського Університету Кента, і його колега з Університету Пенсільванії Ілан Шрірам.

Дослідження свідчать, що людина здатна відчувати запахи, які передають емоції, наприклад, страх чи смуток. Ці запахи передаються через так звані хемосигнали.

Вчені вирішили дослідити, чи передаються так само сигналами сексуальне збудження, чи можна його відчути на запах.

Під час дослідження вони провели три експерименти. Дослідники зібрали зразки пахвового поту жінок, які, займаючись на велотренажері, переглядали документальний фільм про будівництво моста і еротичний фільм.

При цьому жінки самі оцінювали, яке збудження вони отримали.

У першому експерименті 24-м гетеросексуальним чоловікам дали зразки запаху 11 збуджених і не збуджених жінок.

Перший тип запахів чоловіки назвали більш сексуально привабливим.

У другому експерименті 32 гетеросексуальних чоловіки оцінювали зразки запахів шести жінок.

З'ясувалося, що чоловіки збуджуються сильніше, відчуваючи запах запаху збудженої жінки.

Під час третього експерименту 35 гетеросексуальних чоловіків також проходили тест на запах.

Зразки взяли у семи жінок. Після цього чоловікам показували фотографії. На деяких фото були відверто одягнені жінки у провокаційних позах.

Після запаху збудженої жінки відверто одягнені жінки приваблювали чоловіків сильніше, ніж після зразків поту, зібраних в нейтральному стані.

"Ці дослідження показують, що чоловіки чутливі до запаху, як сигналу сексуального збудження, який випромінюють жінки. Припускаємо, що ці сигнали - разом з відповідними візуальними і звуковими виразами сексуального інтересу - можуть дати сильніший загальний сигнал, який посилює сексуальний потяг", - пояснює доктор Вісман.

У всіх експериментах брали участь жінки, які не використовують протизаплідні таблетки.

Це не перше дослідження того, як запахи тіла впливають на статевий потяг.

У 2007 році психолог Джеффрі Міллер опублікував статтю, яка стала дуже популярною.

Згідно з цією статтею, виконавиці інтимних танців отримують від клієнтів найбільше чайових, коли перебувають у сприятливій для зачаття фазі менструального циклу.

При цьому середній заробіток жінок, які приймали контрацептиви, не мав піків і був нижчим, ніж у танцівниць, які мали нормальний менструальний цикл.

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