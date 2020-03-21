Українці не доїхали на антарктичну станцію через коронавірус. Чому це важливо?

Копирайт изображения Антон Омельченко Image caption Нинішній вигляд станції

Через пандемію коронавірусу українська команда 25-ї антарктичної експедиції, яка кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й мусила повернутися в Київ.

Про це повідомило Міністерство освіти й науки України.

В Антарктиці українські полярники ведуть унікальні дослідження з метеорології, океанографії, вивчають "озонову діру" тощо.

Деякі з цих досліджень безперервно тривають впродовж десятиліть.

Експедиція мала змінити на станції своїх колег, які працюють на "Вернадському" вже близько року.

У її складі складі 12 учасників - 10 чоловіків і 2 жінки.

Чому не доїхали?

Українська команда вирушила 16 березня, але дістатися Антарктиди не змогла через карантин у Чилі та майже всіх країнах Південної Америки.

"Ми встигли вилетіти в останній день, коли можна було виїхати з України. Але Колумбія закрила аеропорт для пересадки, і закрилась Чилі - запровадила драконівські карантинні заходи", - розповів ВВС News Україна очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Учасники експедиції повернулися до Києва і почуваються добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скринінг.

Весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня всім зроблять лабораторний тест на коронавірус.

Які тепер загрози для станції?

Копирайт изображения НАНЦ Image caption На фото - учасники 11-ї експедиції (2006-2007 рр.) на вершині гори Mill неподалік острова Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський"

Зараз МОН та Національний антарктичний науковий центр, разом з МЗС України, шукають шляхи, щоб усе ж доправити експедицію на станцію.

"Ключова проблема тепер - зробити перезмінку на станції. Це стосується і людей, і пального, і харчів", - розповідає Євген Дикий.

А перезмінку зробити можливо лише поки шлях до Антарктиди не вкрила крига і може пройти судно, пояснює він.

Зазвичай станція ізольована 8-9 місяців на рік.

Остаточно зірвалася частина робіт з модернізації станції, які мали бути виконанні вже зараз.

Який тепер план?

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Євген Дикий очолив НАНЦ у лютому 2018 року

За словами Євгена Дикого, існують непогані шанси на те, що ротацію зимувального складу все ж вдасться здійснити у квітні.

Цей рік, зазначає пан Дикий, є аномально теплим і сприятлива "льодова обстановка" може протриматися увесь квітень.

Він сподівається, що до кінця квітня українська експедиція все ж дістанеться до Антарктиди.

"Ми намагаємося скористатися погодою і все ж таки до кінця квітня ротацію здійснити", - каже науковець.

Дістатися з України в Антарктиду раніше можна було за тиждень, але із теперішніми обмеженнями авіасполучення, вочевидь, знадобиться більше часу.

А якщо це не вдасться?

Копирайт изображения Антон Омельченко Image caption Побудова нового паливного баку - одна з умов, яку мала виконати Україна після отримання станції. Його встановили у 2007 році

У крайньому разі доведеться попросити людей, які там є зараз, залишитися на другий рік поспіль.

Технічно це можливо, каже Євген Дикий.

"Ми відпрацьовуємо варіант, що навіть якщо людей не допустять, спільно з чилійською владою завезти на станцію запас харчів і продовольства, й евакуювати хоча б частину людей, бо зараз там багато їх", - каже він.

Зараз на станції працює 27 людей.

Чи можуть взагалі закрити станцію?

Про консервацію станції не йдеться. Про зупинку спостережнь - також.

"Припиняти ті спостереження, які є найбільш цінними, і які тривають впродовж десятиліть - метеорологічні, магнітометричні, іоносферні - такий варіант не розглядається", - каже Дикий.

У найгіршому разі - там залишать мінімальний склад, щоб підтримувати життєдіяльність станції і дослідження.

У чому унікальність "Вернадського"

Копирайт изображения British Army

22 роки тому - 6 лютого 1996 року - Велика Британія передала Україні свою антарктичну станцію "Фарадей", яку перейменували на "Академіка Вернадського".

Відтоді Національний антарктичний центр провів 24 експедиції на крайній південь.

Станція розташована на острові Галіндез, що входить до архіпелагу Аргентинських островів неподалік витягнутого Антарктичного півострова.

Географічно станція розташована прямо під "озоновою дірою", яку тут інтенсивно вивчають.

Українські вчені продовжили дослідження, які почали британці, та передають інформацію у міжнародні бази даних.

До того ж, українські науковці значно розширили спектр досліджень.

Зараз українські полярники в Антарктиці проводять дослідження з біології, метеорології, океанографії, вивчають вплив холоду на організм людини, "озонову діру", зміни магнітного поля Землі, іоносферу та космос.

На "Вернадському" також відкрили кілька нових видів тварин і рослин.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!