Кличко розповів, хто зможе їздити транспортом з понеділка

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Влада Києва з понеділка запроваджує суворі обмеження на користування громадським транспортом, повідомив мер Віталій Кличко у відеозверненні.

"Ми живемо в нових реаліях, яких багато людей досі не зрозуміли. Обмежувальних заходів дотримуються далеко не всі кияни та підприємства", - так він пояснив це рішення.

Тож з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя.

Хто зможе іздити у транспорті?

За словами Віталія Кличка, це - медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, працівники продуктових магазинів та аптек, співробітники стратегічних підприємств.

Для таких перевезень будуть розроблені спеціальні маршрути громадського транспорту.

Схеми цих маршрутів опублікують в суботу, додав мер.

Як контролюватимуть?

Їздити у транспорті ці категорії зможуть лише за наявності спеціальної перепустки, сказав мер.

Їх обіцяють передати на всі підприємства.

Поліція має забезпечити дотримання цих обмежень і посилити охорону громадського транспорту та вулиць міста.

"Лишатись вдома!"

"Заклики залишатись вдома означають залишатись вдома. Не треба влаштовувати шашлики у парках, вести дітей на дитячі майданчики, гуляти компанією по вулицях", - наголосив мер Києва.

Однак обмеження не стосується пересування по місту персонального транспорту, додав він.

З 17 березня у Києві оголосили карантин, припинили роботу метро й всіх розважальних закладів, кафе, ресторанів та ТРЦ.

Напередодні МОЗ та київська мерія повідомили, що кілька служб таксі погодилися безкоштовно перевозити медиків, які не можуть дістатися на роботу через карантин.

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