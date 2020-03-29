Коронавірус: на Черкащині 43 нових випадки за добу. Вчора було три

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Станом на ранок 29 березня на Черкащині зафіксували вже 46 випадків коронавірусу. 43 із них - лише за останню добу, розповів голова Черкаської ОДА.

Спалах у Кам'янці

Найгірша ситуація - в Кам'янці, де виявили одразу 23 інфікованих. 5 із них - медичні працівники.

При цьому ще в суботу, 28 березня, було відомо лише про одного хворого з Кам'янки - чоловіка, який, за даними місцевих ЗМІ, працював водієм в одній з приватних фірм.

Напередодні мер Черкас Анатолій Бондаренко розповідав, що влада виявила 25 людей, з якими він контактував, - усіх їх мали перевірити на коронавірус.

Вже в неділю голова Черкаської ОДА Роман Бондар, заявив, що тести 23 перевірених осіб показали позитивний результат.

Загалом, каже пан Бондар, в області зробили 157 ПЛР-тестувань, результати 46 виявилися показали позитивний результат. Серед інфікованих є дворічна дитина.

15 хворих перебувають в стані середньої тяжкості, їх госпіталізовано. Усі інші хворі мають легкі симптоми.

"Є надія, що вони заразилися нещодавно, сподіваємося на їхнє швидке одужання", - заявив пан Бондар.

Він також розповів, що з 9 ранку неділі у Кам'янці почали працювати блокпости - в людей, які намагаються в'їхати в місто, перевіряють температуру.

"В'їхати та виїхати з Кам'янки поки можна без обмежень", - сказав пан Бондар, але додав, що вже незабаром може бути схвалене рішення про обмеження в'їзду виїзду з 20 години вечора до 6 години ранку - окрім автомобілів екстрених служб.

"Спробуємо взяти під контроль увесь трафік", - каже голова Черкаської ОДА.

Українські "суперпоширювачі"?

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Впевнено говорити про те, що усі 23 інфікованих людей у Кам'янці заразилися саме від водія, в якого коронавірус виявили до цього, не можна.

Проте опосередковані дані свідчать про те, що він міг бути так званим суперпоширювачем хвороби - так називають людей, які заражають велику кількість оточуючих.

Раніше стало відомо, що на Тернопільщині від Covid-19 помер 68-річний чоловік з села Ковалівка - на початку березня він контактував зі священником, в якого теж виявили коронавірус.

Як розповідав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вони зустрілися на похороні, де загалом перебували близько 70 людей.

Загалом, за оцінками епідеміологів та поліції, священник, про якого йде мова, міг контактувати з 500 людьми.

Станом на 29 березня у селі Ковалівка виявили вже 4 випадки коронавірусу.

Також 13 березня стало відомо про смерть 71-річної жінки у Радомишлі - за кілька днів до цього вона відвідувала місцеву церкву.

Згодом у Радомишльській міській раді повідомили що парафіянам церкви зробили тест на коронавірус, у шістьох результат виявився позитивним. Але ці аналізи ще мають пройти додаткову первірку.

418 випадків в Україні

Загалом в Україні станом на ранок 29 березня офіційно підтвердили 418 випадків коронавірусної інфекції, 109 із них - за останню добу.

Як зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, в Україні не залишилося жодної області, де б не були зафіксовані випадки коронавірусу.

Найбільше випадків зареєстрували у Києві - 82, Чернівецькій (59) та Тернопільській (57) областях.

Загалом від коронавірусу в Україні померли дев'ятеро людей.

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