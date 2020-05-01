Котлету по-київськи "вигадали британці"

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Винайдення котлети по-київськи приписують собі українці, росіяни та французи, однак насправді її вперше приготувала британка Кеті Чапман у 1979 році, пише журнал "1843", що належить The Economist.

Про це розповіла менджер магазину Marks & Spencer в англійському місті Елсмір Порт.

Кеті Чапман працювала в цьому супремаркеті у відділенні свійських птахів. Її завданням було вигадувати нові рецепти для напівфабрикатів.

Це і дало поштовх створенню знаменитої котлети, яка, за словами пресслужби Marks & Spencer, стала першим сучасним напівфабрикатом. Також у цьому магазині вперше в Британії стали продавати заморожену піццу та лазанью.

"Котлета по-кримськи"

Однак не всі поділяють цю версію подій.

Росіяни, як пише журнал, вважають, що котлета по-київськи виникла у московському регіоні Російської імперії. Згідно з цією версією, котлету "оманливо" назвали київською через те, що її рецепт у 19-му столітті вдосконалив український кухар.

В урядових їдальнях Російській Федерації, пише газета, страву тепер називають "котлетою по-кримськи".

У свою чергу французи вважають, що це росіяни вкрали в них рецепт. Варто зазначити, що це не перша страва, через яку французи сперечаються з іншими країнами - адже собі вони приписують навіть винайдення піцци, пише видання.

У французькому варіянті до масла всередині котлети додають часник.

Туристи шукали котлету в Києві

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Натомість National Geographic припускає, що котлету придумали в Росії французи, яких любили наймати собі російські аристократи.

"Імовірно, її спочатку робили з подрібненого м'яса - найчастіше це була свинина, інколи телятина або курка", - пише видання.

Страва набула популярності в Росії на початку 20 століття (особливо в готелі "Інтурист"), вже потім потрапивши за кордон. І тільки в 1970х про котлету почули в Києві, коли її почали шукати там туристи, пише National Geographic.

Американка Бонні Моралес, співвласниця кафе Качка, що спеціалізується на російській кухні, каже, що її батьки, які емігрували до США з Білорусі, ніколи не чули там про котлету-по київськи.

Вони її приготували у 1990-х роках згідно з рецептом, про який почули по телебаченню.

Котлета "зробила Київ знаменитим"

Подібну теорію також висунув у розмові з NPR український шеф-кухар В'ячеслав Грибов, який колись готував котлету по-київськи для Михайла Горбачова, Фіделя Кастро та Біла Клінтона, серед інших.

За його словами, російські аристократи у 1840-х роках відправляли своїх кухарів до Парижа на навчання, звідки вони і принесли рецепт котлети, яку назвали "михайлівською".

"У Парижі котлету робили з телятини, а в Москві - з курки. У ті часи курка була дорожчою та вважалася більшим делікатесом", - розповідає Грибов.

Згодом котлета по-київськи з'явилася в меню радянських чиновників. Та саме завдяки американцям вона набула ширшої популярності.

Після Другої Світової Війни котлета з'явилася у Російській чайній кімнаті (Russian Tea Room) у Нью-Йорку, де за її допомогою заохочували відвідувачів серед нових мігрантів з Росії та України.

У Києві саме туристи зробили страву популярною в 1960-х роках, додає кухар, а вже потім її стали полюбляти мешканці столиці.

"Котлета по-київськи зробила Київ знаменитим", - каже Грибов.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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