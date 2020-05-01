Копирайт изображения EPA

Україна готується до поступового пом'якшення карантину, однак на травневі свята люди можуть почати збиратися, і поліція цьому намагається завадити.

Про це повідомив офіційний сайт президента Володимира Зеленського за результатами наради з представниками уряду та головних державних відомств.

"Було зазначено, що травневі свята - останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей", - ішлося зокрема на нараді.

Щоб запобігти цьому, в парках у ці дні чергуватимуть патрулі, поінформувала Національна поліція.

Напередодні Мер Києва Віталій Кличко заявив, що шокований кількістю людей на вулицях столиці, попри карантин.

"Вчора на Хрещатику гуляло вже багато людей, переважно без масок, більше того - з дітьми. А на дорогах такі затори, бо всі вирішили кудись поїхати", - пожалівся мер під час ранкового брифінгу.

План виходу з карантину

Тим часом, у п'ятницю міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що карантин таки будуть пом'якшувати з 11 травня.

"На сьогодні ситуація це дозволяє. Ці пом'якшення будуть ґрунтуватися на тих даних, які в нас є", - зазначив він.

Загалом в Україні підтвердили майже 11 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Померли 272 людини.

За минулу добу захворіли 455 людей — це майже на сотню менше, ніж попередньої доби.

Минулого тижня уряд представив детальний план виходу з карантину.

За цим планом, послаблення будуть відбуватися у п'ять етапів. Однак якщо кількість випадків зараження зростатиме, заборони діятимуть і далі.

А вже з 1 травня в Україні мають почати відкривати продовольчі ринки, але функціонуватимуть вони будуть за чіткими правилами, каже влада.

На жаль, ваш браузер не може відобразити мапу

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!