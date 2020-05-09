Зеленський пообіцяв випускати заробітчан. Але не всіх

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Президент Володимир Зеленський заявив, що "рабства в Україні немає" й українці можуть працювати за кордоном попри карантин. Однак для цього мають бути певні умови.

"Ми нікому нічого не блокуємо... Ми пояснили, що коли у нас іде карантин, його потрібно дотримуватися, це треба зрозуміти... Ми відпускаємо громадян на ці роботи - при умові, що нам показують копію контракту з людиною на як мінімум три місяці роботи", - цитує брифінг президента на Закарпатті "Укрінформ".

Водночас він додав, що так Україна намагається піклуватися про своїх громадян.

За словами Зеленського, "коли країна, яка зв'язується з нами по дипломатичних зв'язках, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою - ми можемо бути впевнені, що якщо щось із нашим громадянином відбудеться, його не викинуть на вулицю".

Глава держави також розповів, що заявки на рейси для українських робітників надіслали вже декілька країн.

Зокрема Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща.

"Хочете працювати за кордоном - будь ласка, рабства в Україні немає", - відзначив Володимир Зеленський, одним з передвиборних гасел якого було повернення українців з заробітків на батьківщину.

Тримісячні контракти

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Раніше про умову мінімум тримісячних контрактів для виїзду за кордон говорив прем'єр Денис Шмигаль.

У квітні українська влада дев'ять годин не випускала літак з українськими працівниками до Британії.

Після цього Денис Шмигаль обговорив це питання з послами ЄС і США.

На зустрічі він завірив, що уряд готовий до перемовин, щоб українські робітники їхали на сезонні роботи за кордон.

Але умовою для цього він назвав "легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців".

У соцмеражах так вимоги назвали "поверненням кріпацтва".

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