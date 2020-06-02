Протести в США: у поліцейських стріляють

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У кількох містах США під час заворушень відбулося кілька нападів на поліцейських. Зокрема, вогнепальні поранення отримали четверо поліцейських у місті Сент-Луїс, штат Місурі та один - в Лас-Вегас, а в місті Буффало у штаті Нью-Йорк двох поліцейських збила машина.

У Лас-Вегасі поліцейський дістав вогнепальне поранення під час спроби розгону демонстрантів біля готелю-казино Circus Circus.

Він перебуває у критичному стані у лікарні, підозрюваного затримали.

Поліцейські, в яких стріляли у Сент-Луїсі, перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Копирайт изображения AFP Image caption Під час розгону акції у Лас-Вегасі один з поліцейських отримав вогнепальне поранення, він перебуває у критичному стані

Тим часом, кількість арештованих під час протестів, які спричинило вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, сягнула 7200 людей у 43 містах. Серед них є учасники зіткнень з поліцією, учасники мирних протестів, а також ті, кого звинувачують в підпалах та грабежах.

Протести через смерть Джорджа Флойда тривають у США шостий день поспіль.

Вони зазвичай починаються мирно, але в деяких містах супроводжуються вандалізмом та пограбуванням крамниць. У низці міст запровадили комендантську годину.

Згідно з даними офіційної експертизи, Джордж Флойд помер через задуху, викликану діями поліцейського Дерека Шовіна. Його тепер звинувачують у вбивстві. Трьох колег поліцейського звільнили з лав поліції.

Вчора президент Трамп пригрозив вивести на вулиці армію, якщо влада штатів, міст та Нацгвардія не впораються з заворушеннями.

Чоловіки з кувалдами та сокирами

Вночі демонстранти порушили комендантську годину і вступили в сутички з поліцією в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Вашингтоні та Сан-Франциско.

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Повідомляють також про напади на журналістів.

Радіопродюсер Джон Еренс, який висвітлював події у Філадельфії, повідомив, що його відлупцювали чоловіки із натовпу "білих людей з битами, ключками для гольфу та поліцейськими кийками". Деякі з них вигукували образливі слова на адресу афроамериканців.

У натовпі він також бачив чоловіків з кувалдою та сокирою.

Тим часом, лідери опозиційної Демократичної партії засудили поведінку Дональда Трампа.

Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер звинуватили президента у спробі роз'єднати націю.

Обама: це може бути "переломний момент"

44-й президент США Барак Обама заявив, що протести можуть стати "справжнім переломним моментом" у боротьбі за реформу поліції.

Він вважає, що демонстрації "є виявом справжнього та законного розчарування через десятиріччя неспроможності реформувати поліцейську практику та загалом систему кримінальної юстиції в США".

Барак Обама підтримав учасників мирних акцій протесту та засудив тих, хто вдається до насильства.

"Якщо, рухаючись вперед, ми зможемо спрямувати свій виправданий гнів на мирні, стійкі та ефективні дії, то цей момент може стати справжнім переломним моментом у довгому шляху нашої нації до досягнення найвищих ідеалів", - зазначив він.

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