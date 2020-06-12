Скільки тепер триває подорож з Відня до Лондона. Погляд з Британії
Країни Європи поволі відкривають кордони та готуються приймати туристів.
Британія ж, навпаки, запроваджує нові обмеження на в'їзд для всіх, хто прибуває з-за кордону.
Кореспондентка ВВС News Україна Анастасія Грібанова в ефірі наших телевізійних партнерів СТБ розповідає про те, що чекає на туристів та як зараз виглядають подорожі Європою.
Це - фрагмент включення у програмі СТБ "Вікна-Новини" із Тетяною Висоцькою.
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