Інфікованих в Україні більшає: чи повернуть жорсткий карантин? Випуск новин

  • 11 червня 2020

У випуску 11 червня:

  • Рекордний рівень захворюваності на коронавірус в Україні: чи посилять карантин?
  • Нарешті разом: перша зустріч українських сурогатних немовлят з батьками.
  • Хто збере врожай замість заробітчан? Досвід британських фермерів.
  • Які види коронавірусів існують і як їх досліджують?

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

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