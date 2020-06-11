Інфікованих в Україні більшає: чи повернуть жорсткий карантин? Випуск новин

У випуску 11 червня:

Рекордний рівень захворюваності на коронавірус в Україні: чи посилять карантин?

Нарешті разом: перша зустріч українських сурогатних немовлят з батьками.

Хто збере врожай замість заробітчан? Досвід британських фермерів.

Які види коронавірусів існують і як їх досліджують?

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