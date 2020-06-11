Інфікованих в Україні більшає: чи повернуть жорсткий карантин? Випуск новин
- 11 червня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У випуску 11 червня:
- Рекордний рівень захворюваності на коронавірус в Україні: чи посилять карантин?
- Нарешті разом: перша зустріч українських сурогатних немовлят з батьками.
- Хто збере врожай замість заробітчан? Досвід британських фермерів.
- Які види коронавірусів існують і як їх досліджують?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!