Справа Стерненка. Бійки з поліцією під судом і затримані. Випуск новин

У випуску 15 червня:

Підозра Сергію Стерненку. Чому справа про напад і вбивство перетворилася на політичний кейс?

Полетіли! Говоримо про відкриття міжнародного авіасполучення і те, куди українцям відтепер можна летіти, а кому - прилітати в Україну.

Шопінг тепер буде іншим. Велика Британія відкриває непродовольчі магазини, але із суворими правилами для покупців.

І найстаріше Євангеліє. Україна відзначає 500 років з дня створення Нобельского Євангелія. Покажемо унікальний рукопис.

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