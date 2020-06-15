Справа Стерненка. Бійки з поліцією під судом і затримані. Випуск новин
У випуску 15 червня:
- Підозра Сергію Стерненку. Чому справа про напад і вбивство перетворилася на політичний кейс?
- Полетіли! Говоримо про відкриття міжнародного авіасполучення і те, куди українцям відтепер можна летіти, а кому - прилітати в Україну.
- Шопінг тепер буде іншим. Велика Британія відкриває непродовольчі магазини, але із суворими правилами для покупців.
- І найстаріше Євангеліє. Україна відзначає 500 років з дня створення Нобельского Євангелія. Покажемо унікальний рукопис.
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