Що таке імунний паспорт

Уявіть, що у світі карантин, а у вас на руках є документ, що дозволяє вільно подорожувати світом та бачитися із іншими.

Таким документом може стати імунний паспорт. І багато країн вже розглядають можливість його запровадити.

Контент недоступний

Що ж таке імунний паспорт? Як він виглядатиме? Хто зможе його отримати? І чи може він вирішити проблему карантинів?

Пояснює наша кореспондентка Анастасія Грібанова.

Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.