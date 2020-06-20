Що таке імунний паспорт
- 20 червня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимhttps://www.bbc.com/ukrainian/53081915?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+UA&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom4=E3B6BDA6-B2F8-11EA-99DB-78B94744363C&at_custom1=%5Bpost+type%5DЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Уявіть, що у світі карантин, а у вас на руках є документ, що дозволяє вільно подорожувати світом та бачитися із іншими.
Таким документом може стати імунний паспорт. І багато країн вже розглядають можливість його запровадити.
Контент недоступний
Що ж таке імунний паспорт? Як він виглядатиме? Хто зможе його отримати? І чи може він вирішити проблему карантинів?
Пояснює наша кореспондентка Анастасія Грібанова.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.