Суд на Порошенком: у чому його звинувачують? Випуск новин 18.06.2020

У випуску 18 червня:

Що відбувалося у суді над Порошенком.

Чи буде друга хвиля коронавірусу?

Теорії змови: звідки взявся коронавірус?

Мемуари Болтона: що він написав про Трампа?

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!