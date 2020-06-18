Суд на Порошенком: у чому його звинувачують? Випуск новин 18.06.2020
- 18 червня 2020
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У випуску 18 червня:
- Що відбувалося у суді над Порошенком.
- Чи буде друга хвиля коронавірусу?
- Теорії змови: звідки взявся коронавірус?
- Мемуари Болтона: що він написав про Трампа?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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