Суд на Порошенком: у чому його звинувачують? Випуск новин 18.06.2020

  • 18 червня 2020

У випуску 18 червня:

  • Що відбувалося у суді над Порошенком.
  • Чи буде друга хвиля коронавірусу?
  • Теорії змови: звідки взявся коронавірус?
  • Мемуари Болтона: що він написав про Трампа?

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