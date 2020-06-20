"Реанімації переповнені". Влада й лікарі Закарпаття б'ють на сполох

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На Закарпатті стрімко зростає кількість хворих на коронавірус, реанімаційні відділення переповнені й лікарні першої хвилі невдовзі можуть бути не в змозі приймати нових пацієнтів. Про це у суботу розповіли місцеві можновладці та лікарі.

Минулої доби на Закарпатті зафіксували 109 випадків інфікування коронавірусом. Це рекорд для регіону.

Закарпатська область, разом з іще вісьмома областями, не готова перейти до наступного етапу послаблення карантину, кажуть в МОЗ.

Показник кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення тут перевищений у кілька разів.

Крім того, цей регіон України поки що єдиний, де перевищений ще один показник, - завантаженість лікарняних ліжок (майже 57%).

Переповнені реанімації

З часу послаблення карантину кількість хворих зросла у рази, наголосив головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

"У всіх лікарнях першої хвилі Ужгорода реанімаційні відділення переповнені. Важких хворих побільшало у рази... Значно побільшало хворих із важким протіканням хвороби", - заявив він на брифінгу.

Лікарні першої хвилі майже повністю заповнені, додав пан Поляк:

"Ми дуже мало приймаємо хворих, бо щодня виписуємо дуже малу кількість. Лікування в середньому триває три тижні".

За його словами, лікарні заповнені не лише в Ужгороді, але і в таких районах Закарпаття як Рахівський, Хустський, Іршавський і Свалявський.

Більшість із пацієнтів — з підозрою на коронавірус, адже не всі з них ще обстежені, розповів він.

Оскільки лікарні першої хвилі не можуть прийняти всіх цих хворих, їх почали класти у районні лікарні, додав інфекціоніст.

"Ми скоро дійдемо до того, що не матимемо місця для госпіталізації хворих", - наголосив він.

Що пішло не так

За останню добу на Закарпатті виявили найбільшу за увесь час кількість нових випадків коронавірусу - 109 інфікованих.

"Така тенденція пов'язана з тим, що пом'якшення карантину люди сприйняли як його скасування. Спостерігаємо низьку соціальну відповідальність", - так пояснює ситуацію з коронавірусом в регіоні голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

За його словами, в громадських місцях люди практично не носять маски та не дотримуються соціальної дистанції під час людних заходів.

Він зазначив, що влада області буде змушена ще більше посилити протиепідемічні заходи.

Зараз на Закарпатті скасоване міжобласне регулярне транспортне сполучення.

Якщо динаміка захворюваності збережеться, влада може зупинити й рух муніципального громадського транспорту, сказав він.

Олексій Петров також пригрозив місцевим підприємцям більш жорстким контролем і штрафами за недотримання карантинних заходів.

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, який теж був присутній на брифінгу, також наголосив на серйозності ситуації й навіть порівняв її із тим, що на піку спалаху відбувалося в Італії та Іспанії.

"Кадри, які ми бачили кілька тижнів тому з Іспанії та Італії можуть, на жаль, повторитися в Ужгороді та в Закарпатській області", - сказав він.

Загалом в Україні минулої доби виявили 841 нового хворого.

Це трохи менше, ніж напередодні, коли в Україні зафіксували черговий антирекорд — майже тисячу інфікованих.

Кількість нових хворих в Україні стрімко зростає вже другий тиждень поспіль.

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