Суд у справі MH17: підозрюваних судять заочно. Випуск новин

У випуску 22 червня:

Навіть без підозрюваних на лаві підсудних рідним загиблих у авіакатастрофі малайзійського «Боїнга» важливо добитися справедливості.

Бразилія - в лідерах за кількістю хворих і померлих від коронавірусу. Що приховує влада?

Іспанія відкриває кордони в спробі врятувати туристичну галузь. Кому дозволено приїздити? (спойлер: не українцям)

Карпатські річки вийшли з берегів. Поглянемо на наслідки повеней у Західній Україні.

І наша робота зміниться назавжди. Говоримо про нові правила перебування в офісах та на підприємствах.

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