Суд у справі MH17: підозрюваних судять заочно. Випуск новин
У випуску 22 червня:
- Навіть без підозрюваних на лаві підсудних рідним загиблих у авіакатастрофі малайзійського «Боїнга» важливо добитися справедливості.
- Бразилія - в лідерах за кількістю хворих і померлих від коронавірусу. Що приховує влада?
- Іспанія відкриває кордони в спробі врятувати туристичну галузь. Кому дозволено приїздити? (спойлер: не українцям)
- Карпатські річки вийшли з берегів. Поглянемо на наслідки повеней у Західній Україні.
- І наша робота зміниться назавжди. Говоримо про нові правила перебування в офісах та на підприємствах.
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