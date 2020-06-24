Чим загрожують повені у Карпатах? Випуск новин
- 24 червня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У випуску 24-го червня:
- Чому на Західній Україні такі сильні повені?
- Парад у Москві в розпал пандемії.
- Заборонені аборти: чому жінки в Європі не можуть перервати вагітність під час пандемії.
- Зелена енергія: вчені видобули водень з рослин.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!