Чим загрожують повені у Карпатах? Випуск новин

  • 24 червня 2020

У випуску 24-го червня:

  • Чому на Західній Україні такі сильні повені?
  • Парад у Москві в розпал пандемії.
  • Заборонені аборти: чому жінки в Європі не можуть перервати вагітність під час пандемії.
  • Зелена енергія: вчені видобули водень з рослин.

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