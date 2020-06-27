З 1 вересня знову може бути дистанційне навчання

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Існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на нараді у президента, присвяченій ситуації з коронавірусом.

За його словами, уже сьогодні школи мають готувати "відповідні технічні можливості".

Президент Володимир Зеленський зібрав велику нараду чиновників через коронавірус. Там згадували концерти і пляжі в Одесі, де не дотримуються карантину, і де зростає кількість хворих.

"Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат за два тижні", - сказав керівник МОЗ Максим Степанов.

Що буде зі школою?

Така неочікувана заява секретаря РНБО прозвучала після того, як у Міносвіти запевняли, що переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання не будуть.

У міністерстві розповідали, що готуються до нового навчального року, друкують підручники і працюють над запуском єдиної освітньої електронної платформи.

Для шкіл розробляли нові правила роботи в умовах пандемії коронавірусу - правила дезінфекції, прибирання приміщень, умов перебування учнів у школі.

Питання, як саме вчитимуться діти, уряд нібито мав вирішити у серпні. Проте ці заяви робила попередня очільниця МОН Любомира Мандзій. Нещодавно Міносвіти отримав нового керівника - Сергія Шкарлета, який став в.о. міністра.

З квітня в Україні працювала всеукраїнська школа онлайн - дистанційне навчання для дітей по телебаченню і у Youtube.

У багатьох українських школах дистанційне навчання організували на платформах Zoom і GoogleClassroom. Але для деяких дітей навчання було лише списком завдань через Viber, а за вчителів працювали батьки.

Антирекорди продовжуються

Останній тиждень Україна б'є антирекорди за кількістю хворих на Covid-19.

26 червня кількість хворих за добу вперше перевищила тисячу.

За минулу добу зафіксували 948 нових випадків коронавірусної хвороби.

У порівнянні з 20 квітня, коли у школах по всій Україні діяв карантин, кількість активних хворих зросла на 380% і становить зараз понад 20 тисяч людей, які хворіють на Covid-19.

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин - працюють дитсадки, але під забороною робота дитячих літніх таборів.

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