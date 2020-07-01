Чи заберуть у Порошенка паспорт і коли? Випуск новин.

  • 1 липня 2020

У випуску 1 липня:

  • Допит Порошенка: говоримо про всі справи, де фігурує прізвище п'ятого президента.
  • Обнулення термінів Путіна: як Росія голосувала за поправки до Конституції.
  • Як гуцульський аркан заграли в Альпах та Гімалаях.

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