Чи заберуть у Порошенка паспорт і коли? Випуск новин.
- 1 липня 2020
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У випуску 1 липня:
- Допит Порошенка: говоримо про всі справи, де фігурує прізвище п'ятого президента.
- Обнулення термінів Путіна: як Росія голосувала за поправки до Конституції.
- Як гуцульський аркан заграли в Альпах та Гімалаях.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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