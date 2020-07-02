Чим загрожує відставка голови НБУ Смолія. Випуск новин

  • 2 липня 2020

У випуску 2 липня:

  • До чого призведе звільнення голови Нацбанку України Якова Смолія? Гривня вже обвалилася, а співпраця МВФ може опинитися під загрозою. Верховна Рада завтра розгляне відставку на позачерговому засіданні.
  • Путін таки назавжди. Росіяни проголосували за поправки до Конституції, яка дозволить нинішньому президенту переобратися ще на два терміни.
  • В кіно відтепер можна! Розповідаємо про всі нюанси відкриття кінотеатрів і заходи безпеки, яких там дотримуються.
  • Музей або мечеть? У Туреччині вирішують долю Собору Святої Софії.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

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