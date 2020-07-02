Чим загрожує відставка голови НБУ Смолія. Випуск новин

У випуску 2 липня:

До чого призведе звільнення голови Нацбанку України Якова Смолія? Гривня вже обвалилася, а співпраця МВФ може опинитися під загрозою. Верховна Рада завтра розгляне відставку на позачерговому засіданні.

Путін таки назавжди. Росіяни проголосували за поправки до Конституції, яка дозволить нинішньому президенту переобратися ще на два терміни.

В кіно відтепер можна! Розповідаємо про всі нюанси відкриття кінотеатрів і заходи безпеки, яких там дотримуються.

Музей або мечеть? У Туреччині вирішують долю Собору Святої Софії.

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