Чим загрожує відставка голови НБУ Смолія. Випуск новин
У випуску 2 липня:
- До чого призведе звільнення голови Нацбанку України Якова Смолія? Гривня вже обвалилася, а співпраця МВФ може опинитися під загрозою. Верховна Рада завтра розгляне відставку на позачерговому засіданні.
- Путін таки назавжди. Росіяни проголосували за поправки до Конституції, яка дозволить нинішньому президенту переобратися ще на два терміни.
- В кіно відтепер можна! Розповідаємо про всі нюанси відкриття кінотеатрів і заходи безпеки, яких там дотримуються.
- Музей або мечеть? У Туреччині вирішують долю Собору Святої Софії.
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