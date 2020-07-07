Санлікар Ляшко мітить у мери Києва. Випуск новин

У випуску 7 липня:

Політичні амбіції Віктора Ляшка. Ексклюзивне інтерв'ю із головним санітарним лікарем України, який збирається йти у мери Києва.

Жаїр Болсонару не вірив у коронавірус, але заразився ним. Чим керується президент Бразилії у боротьбі з епідемією.

Китайся економіка під загрозою. Підприємства зупинилися і безробіття росте, бо немає замовлень із Заходу.

Весілля у Британії дозволили, але із суворими обмеженнями. Без застілля, музики, але із санітайзером і соціальною дистанцією.

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